蔡韓雙十對決兩岸政策　蔡搶先出牌提三目標

蔡英文今年雙十談話，仍有部分內容強調中國威脅。（中評社 資料照） 中評社台北10月9日電（記者 黃筱筠）明天是雙十慶典，蔡英文的雙十談話主題為“堅韌之國、前進世界”，分為四大部分深入說明。蔡英文仍強調，中國文攻武嚇的威脅，衝擊區域情勢安定，她也提到，面對中國的“種種進逼”，台灣作為“印太區域守護民主價值的第一道防線”，除了善盡國際義務，結合理念相近國家共同確保台海的和平穩定，而當務之急，台灣人更必須團結，以對話和共識，讓“國家”在正確的道路上繼續前進。



中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜10日中午12點半將首度發布兩岸政策白皮書，包括“國政”顧問團總召張善政、兩岸小組召集⼈趙建民、前“國安會秘書長”蘇起、前“國安局”局長蔡得勝重量級兩岸專家將出席背書，記者會全程直播。韓此舉有與蔡“直球對決”之意。



根據府方9日晚上率先透露的蔡英文雙十談話分為四個部分。



第一部分：說明當前“國家”所面對的變局，以及面對變局的必須穩健、厚植實力。台灣當前所面對的，是空前變動中的世局，除了國際經貿情勢的變化，政府正全力因應之外，中國今年開始推動的“一國兩制台灣方案”，配合文攻武嚇的威脅，也衝擊了區域的情勢的安定。



蔡英文會提及，面對挑戰，台灣必須加快“國家”實力的厚植，穩健的因應，而她也會挺身捍衛“國家主權”，為“國家”守住生存的空間。



第二部分：說明過去多年來，全體“國民”共同經歷種種挑戰，並且在挑戰中養成“國家”的強韌特性和實力。



蔡英文將提到，過去多年來，台灣人民共同面對種種嚴峻挑戰，無論是國際的經濟危機、來自對岸的武力威脅、重大的天然災害，台灣人都沒有倒下。相反的，全體“國民”都能把危機化為轉機，站起身來一次一次的把台灣發展得更好，也凸顯了台灣人無比的韌性。也因為這樣的韌性，我們在艱辛的歷程中，建立了民主。也因為如此，我們成為四小龍的一員。而這個共同經歷，也讓大家體驗台灣人不能分割彼此，應該屬於彼此，並且願意一起努力。



第三部分：蔡英文呼籲全體“國民”團結，共同捍衛民主、壯大台灣。



這部分蔡英文將會談到，面對中國的“種種進逼”，作為“印太區域守護民主價值的第一道防線”，除了善盡國際義務，結合理念相近國家共同確保台海的和平穩定，而當務之急，台灣人更必須團結，以對話和共識，讓“國家”在正確的道路上繼續前進；必須堅守自由民主價值，為下一代保障得來不易的自由；必須持續壯大台灣，讓台灣在過去三年產業升級轉型、國際多元佈局下站穩的發展腳步，更大步向前。



她將表示，在過去三年的基礎上，近一步的讓更多國民受到照顧、減輕負擔；在“國防”自主、提振“國軍”士氣，充足戰力的基礎上，讓“國軍”更有力量捍衛這塊土地。也在過去三年的基礎上，更進一步的參與、貢獻國際社會，讓台灣成為區域穩定不可或缺的良善力量。



第四部分：談到未來的“國家”目標，並且重振台灣人的自信，讓台灣成為世界不可或缺的台灣。



蔡英文將揭示下階段的“國家”目標，並且在目標下提振台灣人的“國家”自信。第一，讓全體民眾團結在自由民主旗幟下，捍衛主權、第二，持續壯大台灣，強化經濟實力，讓人民富足“國家”強盛；第三，走向世界，讓“中華民國台灣”在國際舞台上抬頭挺胸，勇敢自信。



蔡英文將提及，過去幾年台灣人在世界舞台上的傑出表現，無論在產業經濟上、國際賽事上，或是重要的科技研發上等等。“總統”認為，因為台灣人的韌性與努力，以及在自由民主旗幟下的一致團結，將會讓台灣能夠更為強盛，一天比一天更加進步。