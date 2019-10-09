李鴻源掛看板挺韓　韓競辦：有你真好

前“內政部”長李鴻源在新北市掛起兩面挺韓國瑜競選看板，且具名推薦。（照片：取自葉毓蘭臉書） 中評社高雄10月9日電（記者 高易伸）針對前“內政部”長李鴻源在新北市為國民黨2020參選人韓國瑜掛起兩面競選看板並具名推薦，韓國瑜競選辦公室9日晚間對此表達強烈感謝。



韓競選辦公室指出，李鴻源具備相當專業的治水經驗，韓國瑜身為高雄市長，深知高雄長期受淹水所苦，特別借重李鴻源的長才治水，改善高雄逢雨必淹的環境，今年這幾波大雨下來，已頗有成效。



韓辦表示，李鴻源呼籲，不要被民進黨的抹黑戰術蒙蔽，讓選戰回歸專業的政策辯論，也表示，民進黨執政迄今的荒腔走板，並未因去年的選舉大敗而改善，例如米塔颱風來襲時，全台高度戒備，“行政院長”蘇貞昌卻把災防中心變成個人實境秀，斷橋事件更顯現出蔡政府豢養大量酬庸政客，毫無專業。



韓辦指出，日前李鴻源上節目指出蔡政府執政問題，治國不能頭痛醫頭、腳痛醫腳，不論是前些日子消防員勤務罹難事件、高鐵延伸、甚至是極端氣候所造成的災害，李鴻源更批評蔡英文的前瞻計劃不前瞻，錢並未花在刀口上。



韓競辦指出，大選剩90幾天，會把握時間，將政策與理念傳達給每一位選民，感謝李鴻源的經驗，讓台灣這塊土地，因為有大家的付出，相信中華民“國會”越來越好。

