國家衛健委：中國醫療質量水平明顯提升

中評社北京10月9日電／國家衛生健康委員會醫政醫管局監察專員郭燕紅9日說，中國醫療質量水平持續改善，醫療技術能力不斷提升。前不久出版的《2018年國家醫療服務與質量安全報告》顯示，中國醫療衛生事業呈現出“量質效協同提升，技術水平持續進步”的特點。



新華社消息，郭燕紅在當天舉行的新聞發布會上說，中國住院患者總死亡率逐步下降並穩定在較低水平，由2005年的1.1%下降至2018年的0.44%。其中，急性心肌梗死住院患者死亡率由2014年的6.12%下降至2017年的5.02%；消化道出血患者死亡率由2014年的3.59%下降至2017年的1.72%，下降幅度超過50%。而難度較大、風險較高的顱腦手術死亡率5年來持續下降。



臨床合理用藥水平與老百姓能否有效、安全用藥密切相關。據郭燕紅介紹說，中國門診處方抗菌藥物使用率從2011年的17.2%下降到2018年的8.9%，住院患者抗菌藥物使用率從2011年的61.4%下降到2018年的40.4%。



醫療衛生從業人員總數的增多，反映出中國醫療服務“量”的提升。郭燕紅說，新中國成立初期，中國衛生人員僅61萬餘人，醫療衛生機構不足1萬所，醫療衛生服務基礎非常薄弱。經過70年的建設和發展，2018年中國衛生人員的總數已達1230萬餘人，醫療機構數量近100萬所。



另據國家衛健委此前公布的數據顯示，中國人均預期壽命在新中國成立之初僅35歲，在2018年已達到77歲；孕產婦死亡率由1500/10萬下降到18.3/10萬，嬰兒死亡率由200‰下降到6.1‰。