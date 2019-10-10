中評鏡頭：桃園雙十晚會舞台秀　美女吸睛

雙十晚會開場，安排無雙樂團的精彩舞台秀，充滿視覺與聽覺的感官享受。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園10月10日電（記者 黃文杰）“2019攜手世界‧台灣耀飛”雙十晚會，9日在桃園高鐵站前廣場露天舉行，約二萬人同樂，媲美跨年晚會，演出卡司陣容堅強，更多是美女用音樂、用舞蹈大秀才藝，讓人目不轉睛，演出者也兼顧世界各地回來台灣的僑胞，帶來橫跨老中青三代、不同語言和族群的演出，體會到台灣的多元與美好。



民進黨桃園市長鄭文燦晚間以地主身份，歡迎來自來自6大洲、約3，500位海外僑界朋友回來台灣，共同參與生日慶典，以行動支持台灣、挺台灣，同舟共濟且愛台灣的真切感情。



“2019攜手世界‧台灣耀飛”，節目融合台灣多元文化，展現不同年代和族群特色，透過不同的音樂表演緊密連結“國人”感情，凝聚“全國”人民共識和期待。



演出團體包括桃園市立國樂團、無雙樂團、敦青舞蹈團、曹雅雯、許富凱、謝雷、張琪、黃妃、阮安妮、扶桑花樂團、吉那罐子、鼓鼓、玖壹壹及畢書盡等多元重量級卡司。



最特別的是，雙十晚會也看到海外僑胞組成的合唱團，會場展現僑胞的才藝，用歌聲、用舞蹈、用肢體動作、用絕佳的默契，祝賀雙十慶典，生日快樂。