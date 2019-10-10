中評關注：校園販賣機竟讓柯文哲撿到槍

羅文嘉嗆柯文哲，加上民進黨內部矛盾，讓柯撿到槍。（中評社 資料照） 中評社台北10月10日電（記者 黃筱筠）台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲提出台北市中小學設置販賣機一事，民進黨秘書長羅文嘉幾度在臉書發文批評，引發白綠戰火。未料卻引發案外案，羅文嘉嘲諷英系大將、綠委陳明文兒子在柯陣營工作，引起英系在中常會砲轟羅，綠營內部矛盾再現，讓讓柯文哲撿到槍。



羅文嘉質疑柯文哲在台北市學校設置販賣機一事，不只柯文哲痛罵民進黨，柯粉也在網路上痛罵民進黨，白綠之間的戰火越演越烈。



柯文哲為了搶奪淺綠選票，猛攻民進黨，也獲淺藍支持者認同。民進黨過去對柯的攻擊多是採被動防守，羅文嘉因為校園販賣機話題跳上火線，白綠越打越火爆，其實跳進柯選舉圈套，對民進黨反而不利。



羅文嘉挑起高鐵遺失新台幣300萬元事件來嘲諷陳明文，陳明文兒子也正好在柯陣營當幕僚，加深英系跟黨中央之間的矛盾。且羅再度提起高鐵300萬元事件，又喚起民眾對這件事情的質疑，甚至會讓民眾產生“原來民進黨內部也有質疑的聲音”，綠營不少人對於這個話題再度引爆，認為是打錯議題，哪壺不開提哪壺。



民進黨希望校園販賣機事件就此打住，不要再燒下去。但柯陣營嗅到民進黨內部矛盾的氛圍，一定會積極打這個議題。這不只讓柯文哲添柴火，砲火可以更猛。加上羅嘲諷陳明文300萬事件，讓民眾對民進黨執政的反感再起，這怎麼算都對柯有利。

