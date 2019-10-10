高雄金曲之夜湧2萬人　韓國瑜邀大家來升旗

韓國瑜拉著吳比出席活動。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄10月10日電（記者 蔣繼平）中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜9日晚間出席“高雄金曲之夜”，提前一晚來替10日的“璀璨高雄，光輝十月”凝聚人氣，韓到場時拉著總是背著青天白日旗比賽的寶可夢世界冠軍吳比登場，強調吳比的“愛國”心絕對不會輸給大人，凝聚全場2萬人“愛國”心，喊話一起參加10日的雙十升旗典禮。



“高雄金曲之夜”9日晚上在高雄捷運鳳山西站旁空地舉辦，找金曲藝人接力演唱經典好歌，歌頌光輝十月，提前炒熱氣氛。活動現場也有許多夜市攤商進駐，高雄市“觀光局”晚間9時公布約湧入2萬人次，人潮踴躍。



韓國瑜約8時30分到場，韓上台時拉著十月觀光代言人吳比易起登場，韓向全場觀眾表示，希望所有人大小牽小手來參加雙十節活動，他旁邊拉著的小手是高雄市有史以來最年輕的觀光代言人，寶可夢世界冠軍，且只有10歲。



主持人也說“韓和吳比感情已經很好了！”韓國瑜拿著麥克風和吳比一問一答，韓向來下觀眾介紹“吳比在華盛頓比賽拿到冠軍、擊敗50個來自世界各地好手、每次比賽一定都會背著“中華民國國旗”。



韓國瑜向台下喊話，吳比的“愛國”心絕對不會輸給大人，他已經好久沒有看到高雄旗海飄揚，好久沒有這麼一顆沸騰跳耀的心，好久沒有發自內心愛護“中華民國”。韓說，今年光輝十月璀璨高雄，大家一起熱愛“中華民國”。



韓國瑜最後說，感謝大家來參加金曲之夜，回去好好睡上一覺，當朝陽升起，一起參加“中華民國”雙十升旗典禮。韓在全場歡呼聲中離場。