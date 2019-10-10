中評鏡頭：桃園退役將軍組助講團　全力挺韓

桃園退役將官組成“將軍助講團”，全力為韓國瑜來助講。（中評社） 中評社桃園10月10日電（記者 黃文杰）桃園市榮民聯合社團9日晚間在八德區來福星花園大飯店，舉行慶祝“中華民國”雙十晚會，會中也成立“將軍助講團”，都是桃園退役將官與藍營重要社團幹部組成，他們在大選剩下不到百日，會積極到桃園各地方、不論山區或海邊，替國民黨2020參選人韓國瑜以及國民黨提名六位“立委”參選人輔選助講。



這場餐會由桃園市黃埔四海同心會主辦、桃園市中央軍事院校校友會、陸海空三軍十四院校校友會、桃園市陸軍官校校友會協辦，選在雙十慶典前一晚舉行



民進黨執政，9日晚間在桃園高鐵廣場舉行雙十晚會，藍營榮民聯合社團也自辦雙十晚會，名稱更貼切，叫做“黃埔一家四海同心、雙十聯歡餐會”。



榮民聯合社團召集人、羅吉源退役中將晚間率領“將軍助講團”登台亮相，這批未來將成為挺中國國民黨2020參選人韓國瑜最加強的後盾。



成員包括團長蔡鋒、隆治順、吳坤德、章長蓉、周南強等退役將軍，加上文金陵、楊有恆、洪正明、黃紹天、革安明等社團幹部或理事長，組成堅強的助講團，



羅吉源表示，在選舉倒數剩下不到百日，“將軍助講團”會到桃園各地方、不論山區或海邊，替韓國瑜及國民黨提名六位“立委”參選人，包括陳根德、吳志揚、陳學聖、萬美玲、呂玉玲、魯明哲強力輔選，利用各種場合，直接與選民面對面接觸，為藍軍選將助講，闡訴中國國民黨願景及施政方向，為未來的選戰持續加溫，形成一股正向氣旋，



他說，退役將領心繫“中華民國”的安危，除了祝賀生日快樂，也期許國民黨在2020年打贏選戰，達到“國家安全”、人民有錢”目標。