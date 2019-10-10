中評關注：日本首相雙十賀電真假？處處過招

這份日方賀電，原本綠營認為是台日關係進展，但最後發現並非官方認可的賀電。（中評社 資料照） 中評社台北10月10日電（記者 黃筱筠） 台灣駐大阪辦事處福岡分處4日在雙十酒會公布日本首相安倍晉三賀電，並以“中華民國”稱呼台灣，事後遭日本官房副長官岡田直樹在記者會公開否認，指出賀電並非出自首相府。這件事情發展至今，處處見到過招的痕跡，從“行政院長”蘇貞昌與駐日代表謝長廷，到“外交部”強調賀電並非假的等，除了看到對外關係上緊急止血外；也看到蘇謝之間的不信任、過招等浮上檯面。



對於福岡駐處公布賀電一事，蘇貞昌第一時間態度非常強硬，認為受過正式外交訓練又有公職在身的“外交部”人員，不應該在沒有完全查證後就公布資料，應嚴正查處。蘇過去對於在野黨質詢，不會這麼強硬砲口先對內，但因駐日代表謝長廷與蘇貞昌關係向來緊張，讓蘇對“賀電案”的態度格外受到矚目。



其次，謝長廷一開始也先切割，提及福岡分處要發佈新聞，並不用透過他同意，接著也強調日方沒說賀電是假的。“外交部”發言人歐江安也出面說明，賀電不是假的。



從這個說明觀察，可見“外交部”已經拉起一條防線，這條防線一定要守住。若賀電是假的，蔡政府對外關係恐怕讓人民失去信任度，加上蔡政府任內多次強調台日關係良好，此事會遭質疑。尤其，日前才連斷交兩個“邦交”國，印象累積起來，一旦證實賀電是假的，蔡政府執政信任度恐怕潰堤。



面對蘇貞昌態度強硬，謝子弟兵、民進黨管碧玲急忙跳出來幫謝長廷講話，並在臉書連結放上安倍晉三胞弟岸信夫受訪畫面，提及這份賀電可以信賴。管要求“外交部”要趕快宣布，福岡辦事處沒有疏失，還說岸信夫認為這是可信賴的賀電，這應該是外交突破，值得肯定。



這件事情的發展還沒到最後，“外交部”目前仍要求福岡駐處要儘速以書面報告整件事情。但既然“外交部”也隨謝長廷定調“這份賀電不是假的”，只是沒有日本官方認定，看起來謝目前暫時佔上風，這是繼之前大阪辦事處蘇啟誠在壓力下輕生事件後，再度可能影響謝長廷位置的風波。但暫時看起來，謝不會因為此事件職務受到調動。