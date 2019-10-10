雙十焰火點亮屏東　韓蔡隔岸尬場拚人氣

韓國瑜。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄10月10日電（記者 蔣繼平）今年雙十焰火將在高屏溪舊鐵橋屏東端施放，中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜10日晚間將前往高雄端參加活動，屆時蔡英文也在屏東端欣賞焰火，兩岸相隔只有1公里左右，除了同時“尬場”，韓蔡更要現場“拚人氣”，一較高下。



此外，韓國瑜10日中午將發表《兩岸政策白皮書》，選這天談兩岸議題，具有和蔡英文直球對決意味。



韓國瑜10日中午12時30分的線上“國政”直播，將邀請“國政”顧問團的總召集人張善“政院”長、兩岸小組召集人趙建民、前“國安會秘書長”蘇起、前“國安局”局長”蔡得勝等人，一起來探討現今的兩岸困境，會提出具體主張。



韓國瑜9日晚間在臉書提到，“中華民國”現今面對最大的挑戰，是國際生存空間被打壓、兩岸關係成為無法對話的僵局，緊張情緒不斷升高。並批民進黨只會不斷汙名化九二共識，但卻拿不出更好的主張解決兩岸問題，更無法保障兩岸在經濟文化上正常交流的民眾權益。



除此之外，10日晚間8時將在高屏舊鐵橋屏東端的河濱公園施放雙十焰火，綠營長期執政的屏東縣政府大力宣傳，請來紙風車劇團、滅火器、小男孫樂團等接力表演，台灣交響樂團的現場演奏下將施放長達42分鐘的焰火，史上最長，蔡英文也會到場。



當晚高雄市也在高屏舊鐵橋高雄端的濕地公園規劃嘉年華活動和草地音地音樂會，讓今年的雙十焰火呈現高屏溪兩岸同時“尬場”，此外韓國瑜也會到場參加並欣賞焰火，屆時預期將湧入大量韓粉、支持者，除了看焰火，還會同時隔岸“拚人氣”，雙方支持者壁壘分明，也是最大的看頭。

