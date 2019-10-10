快評：選戰倒數3個月　蔡韓揭兩岸政策底牌

中評社快評／10月10日，台灣“雙十節”，2020選戰倒數3個月，蔡英文、韓國瑜都發表正式“文告”，談及兩岸關係，揭開各自的兩岸政策底牌。蔡的基調是“繼續對抗”；韓的基調是不棄“九二共識”這把“鑰匙”。



蔡英文的“雙十談話”主題為“堅韌之國、前進世界”，分為四大部分。文中指“中國文攻武嚇的威脅，衝擊區域情勢安定”，自承台灣是作為“印太區域守護民主價值的第一道防線”，揚言下階段要提振台灣人的“國家”自信。



韓國瑜的兩岸政策白皮書中午首度發布，主要內容已於5日披露，原則是維持“馬英九時代路線”，守住“九二共識”這把“鑰匙”，推動兩岸關係和平穩定發展。



蔡英文、韓國瑜揭開兩岸政策底牌，預示台灣有兩條道路選擇，一條是繼續“硬嗆北京、聯美日以抗中”；另一條是，“追求和平共贏，避免潛在衝突”。



​選擇“硬嗆北京、聯美日以抗中”，則兩岸僵局無法打破，協商對話大門無法打開，任何風吹草動都可能觸發“地動山搖”。選擇“追求和平共贏，避免潛在衝突”，則可讓兩岸關係重回正軌，恢復正常的交往交流，可讓民眾從中得利，儘早結束苦哈哈的日子。



方向決定前途，道路決定命運。台灣走什麼路，3個月後是對決的日子，選擇權在台灣選民手裡。