多方發力推動高技術產業發展

當前，中國經濟已由高速增長階段轉向高質量發展階段，這對推動高技術產業更好發展提出了新的要求。 中評社北京10月10日電／2019年上半年，中國高技術產業呈現出活力較強、增長較快、支撐作用提升的發展態勢，為夯實實體經濟根基、推動社會生產力水平整體改善，奠定了堅實的基礎。但也要看到，中國高技術產業總體上看依然存在“大而不強”“快而不優”的問題、存在一些亟待消除的體制機制障礙。



經濟日報發表中國宏觀經濟研究院產業研究所張於喆、鄭騰飛文章表示，當前，中國經濟已由高速增長階段轉向高質量發展階段，這對推動高技術產業更好發展提出了新的要求。對此，需著眼於提升產業國際競爭力，採取有針對性的措施對現存問題加以解決，進一步增強自主研發能力、深化對外開放合作、完善制度體系建設、發揮政府引領作用，切實提升中國高技術產業的創新能力及其在全球產業分工體系中的地位。



增強自主研發能力



文章指出，推動高技術產業更好發展，需深入實施創新驅動發展戰略，以增強自主研發能力為著力點，處理好政府、市場、社會之間的關係，抓住新一輪科技革命和產業變革帶來的機遇，以新視野、新理念、新思維，通過頂層設計和系統規劃，逐步完善激勵創新的體制機制，消除制約創新的各類障礙。



一方面，要創新技術研發組織模式，構建更加開放的創新生態系統。應將以技術積累與創新為主的、具有核心技術的中小企業置於創新型價值鏈的重要位置，圍繞其獨特的技能和能力，輔以政策支持，構建包括供應商、合同製造商、經銷商、物流商和行業專家等行業內外部合作夥伴在內的產業合作創新平台，基於技術能力，最終形成平台的獨特優勢並建立起協調眾多合作夥伴的生態體系。



另一方面，要推動行業領域中的龍頭企業通過擴大開放合作、開展協同創新等，積極構建圍繞自身的“生態圈”，推進重點行業領域核心技術的自主可控和產業鏈創新的整體突破，逐步提升創新型中小企業的參與度和產業鏈整體的競爭力，努力形成基於核心關鍵產品的行業生態優勢。



與此同時，還需重視建立和培育自主可控的供應鏈，減少對外部產品和技術的依賴，不斷縮小自主可控與行業最優之間的差距。



深化對外開放合作



文章認為，推動高技術產業更好發展，需秉承開放包容的態度，加強國際合作，通過建立長遠的、透明的、互惠的、以結果為導向的合作關係，形成更具建設性、穩定性、靈活性、互通性和協調性的合作秩序，有效提升中國在高技術產業領域的創新地位、影響力和應變能力。



要加強信息交流，積極參與和融入國際競爭，在尊重知識產權的基礎上充分利用全球分工協作提升創新能力；不斷拓展現有雙邊、多邊對話機制，豐富和深化與其他國家的創新對話機制，根據政府間科技合作協定，支持雙(多)邊技術創新與成果的國際轉移轉化合作，完善從基礎前沿、重大共性關鍵技術到應用示範的全鏈條政府間科技合作布局。



突出制度體系建設



文章提出，推動高技術產業更好發展，需最大程度凝聚高技術產業高質量發展合力，以改革創新增強發展動力。要緊密結合中國發展實際，強化頂層設計、突出問題導向、加強政策制度體系建設，堅持用改革的思路和辦法解決高技術產業發展中利益協調不均衡、運行機制不完善等體制機制障礙，切實解決制約高技術產業高質量發展中的“卡脖子”問題，實現向改革創新要動力、要活力、要紅利。

