鄉村旅遊要趁“熱”升級

中評社北京10月10日電／國慶出游哪裡去？綠水青山歡迎您。



今年國慶長假，野趣橫生、風韵獨具的鄉村旅遊倍受青睞，一些鄉村旅遊景點人氣爆棚，部分熱門目的地的鄉村民宿更是一房難求。鄉村旅遊給遊客提供了望藍天白雲、看碧水清波、品特色美食的好去處，也成為推動農民增收、農業增效、農村經濟社會發展的重要力量，讓村民得到了看得見的實惠。然而，在鄉村旅遊火爆背後，目前還存在不少問題。鄉村旅遊要繼續“火”下去，必須乘火熱之勢提檔升級，真正把農民勞動生活、農村風情風貌、農業產業特色體現出來。



發展鄉村旅遊，要因地制宜。不同地區資源、禀賦不同，發展水平千差萬別，要立足鄉村實際，因地制宜，根據不同村莊特點，打造個性化、差異化的旅遊品牌，避免“千村一面”。如河南新縣田鋪鄉田鋪大壪，依托豐富的紅色文化資源和綠色生態資源發展鄉村旅遊，搞活了農村經濟；擁有眾多明清建築的安徽黟縣宏村，多年來通過做好保護與修復村中古建築這篇“大文章”，將“中國畫裡鄉村”的美譽越傳越遠。走符合自身實際的特色旅遊發展之路，堅持千村千面，才能讓鄉村旅遊擁有更強吸引力。



發展鄉村旅遊，要挖掘鄉村文化內涵。沒有文化的旅遊是沒有靈魂的。搞活鄉村旅遊，要充分挖掘當地獨特的文化內涵，特別是村民原汁原味的生產生活方式。村莊的歷史、民俗當中，都隱藏著鄉村獨有的歷史文化積澱，這些同樣是鄉村旅遊的“富礦”。將鄉村旅遊與特色文化相結合，有助於打造出更豐富的旅遊產品，進一步拓展旅遊發展空間。近年來，各地圍繞鄉村文化做文章，取得了明顯成效。如天津市寶坻區通過挖掘地方漁業、非遺等文化資源，形成40餘個特色鮮明的旅遊村，推動當地旅遊紅紅火火；浙江省杭州市淳安縣宋村鄉依托山水景觀和漁家文化，帶動了當地精品民宿和集沙灘嬉水、自助燒烤、農事體驗、民俗攝影采風為一體的特色旅遊發展。留住鄉村之“魂”，賦予鄉村更多的文化內涵，才能賦予鄉村旅遊更多魅力。



發展鄉村旅遊，要發揮當地農民積極性。人才聚集，鄉村振興才有底氣。發展鄉村旅遊，要堅持農民主體地位，充分尊重農民意願，切實發揮農民在鄉村旅遊發展中的主人翁作用，調動億萬農民的積極性、主動性、創造性，促進農民持續增收，不斷提升農民的獲得感、幸福感、安全感。如近年來，安徽省鳳陽縣小崗村持續推進農村改革，積極調動村民積極性，發展特色農業和旅遊產業，舉辦了“崗上花開”萬人賞花游、小崗村首屆美食文化旅遊節、櫻桃采摘節等鄉村旅遊活動，吸引大批遊客前來。發動農民、依靠農民，讓更多農民加入到鄉村旅遊的產業中來，才能為鄉村旅遊注入不竭動力。



鄉村美，中國才美。不斷激發鄉村旅遊的新活力，走好差異化、特色化發展之路，鄉村才會更有底蘊、更加美麗，鄉村旅遊才能走得更遠。



來源：新華網 作者：李東標

