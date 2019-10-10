全力打造郵政行業“國家隊”

中評社北京10月10日電／在舉國歡慶新中國成立70周年的日子裡，我們迎來了第50屆世界郵政日。郵政業是國家重要的社會公用事業，是推動流通方式轉型、促進消費升級的現代化先導性產業。黨的十八大以來，中國郵政認真貫徹落實黨中央、國務院決策部署，以黨的政治建設為統領，以改革創新為動力，以能力建設為抓手，實現了持續健康發展。在2019年《財富》“世界500強企業排行榜”中，中國郵政列第101位，列世界郵政第2位，利潤規模連續5年居世界郵政首位。



今年，世界郵政日的主題是“傳遞美好、協同發展”。中國郵政將牢記“人民郵政為人民”的初心使命，以無處不在的網絡為人民傳遞美好、連接幸福；加強開放合作，實現協同發展、合作共贏。



進一步提升網絡質效，鍛造郵政寄遞品牌。中國郵政擁有服務網點5.4萬個，全國建制村直接通郵率達99.96%，基本實現“鄉鄉設所、村村通郵”；擁有生產汽車10.5萬輛、智能包裹櫃9.2萬台、貨運飛機32架，建成了陸航一體、運行高效、覆蓋全國、通達全球的快遞服務網絡。全網日處理能力達5000多萬件，重點區域、重點線路基本實現“今日寄、明日達”，時限水平行業領先，服務品質快速提升。面對快遞市場的迅猛發展，我們將對標行業先進，整合寄遞資源，優化網絡布局，強化IT賦能，著力提升網絡質量和效率，持續改善客戶體驗，鍛造郵政品牌形象。凡有人居處，必有郵政人。我們將堅守初心使命，將普遍服務作為立業之本，為人民群眾追求美好生活提供周到的、便捷的郵政服務。



進一步發揮金融優勢，支持實體經濟發展。中國郵政擁有郵儲銀行、中郵保險、中郵證券等金融全牌照的資源優勢。郵儲銀行作為國有六大行之一，擁有營業網點4萬個，總資產規模11萬億元，形成了線下實體銀行與線上虛擬銀行齊頭並進的金融服務格局。我們將積極響應黨中央、國務院號召，堅持郵儲銀行服務社區、中小企業、“三農”的定位，發揮獨特的渠道優勢和協同優勢，不斷提升服務實體經濟和中小企業、民營企業的能力和水平。



進一步強化責任擔當，加快發展農村電商。堅決履行好央企的政治責任和社會責任，助力國家打好三大攻堅戰，服務好雄安新區和“一帶一路”建設。全面貫徹落實好習近平總書記在河南光山考察工作時的重要指示精神，加快郵政農村電商發展，打通“農產品進城、工業品下鄉”雙向通道，助力精准脫貧。



進一步深化改革創新，增強發展內生動力。近年來，中國郵政通過不斷改革創新，運郵方式從主要依靠鐵路運輸的幹線組網模式，發展到汽車、飛機乃至無人機、無人車運郵；作業方式從人拉肩扛的手工操作，發展到自動化、智能化；從傳統郵政企業，發展到既經營郵政基礎性業務，又經營現代金融、快遞物流業務和電子商務的企業集團。當前，現代科技迅猛發展，市場環境不斷變化，我們將以供給側結構性改革為主線，以提高全要素生產率為中心，進一步深化改革創新，增強企業發展活力。加快集團公司制改制，推進郵儲銀行A股上市和中郵保險、中郵科技、中郵速遞易引戰混改。加強互聯網、雲計算、大數據、人工智能和郵政業務深度融合，推動科技創新和發展方式、企業管理、業務服務創新。



進一步擴大開放合作，提升企業競爭能力。堅持以開放的心態、合作共贏的理念，立足國內、放眼國際，通過引進來、走出去，整合內外部資源，開創開放合作新格局，實現強強聯合、協同發展。不斷加強與政府部門合作，承接公共服務項目，打造“進一家門，辦多件事”的一站式綜合便民服務平台；深化與大型企業集團戰略合作，實現優勢互補、合作共贏。



行程萬里，不忘初心。中國郵政將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅持黨的全面領導，堅持新發展理念，堅持質量第一、效益優先，堅持“主業要主、主業要強”，遵循行業規律、市場規律、價值規律，以客戶視角、競爭視角、行業最佳實踐視角進行對標立標達標，推動中國郵政高質量發展，打造行業“國家隊”，為決勝全面建成小康社會、實現中華民族偉大復興的中國夢作出新的更大貢獻！



來源：經濟日報 作者：劉愛力（中國郵政集團公司董事長）

