國際油價或回歸區間震蕩走勢

中評社北京10月10日電／9月沙特關鍵原油生產設施遭到襲擊，一度大幅推高了國際油價，目前來看，這一襲擊事件對國際油價總體帶來的是短期波動。經過連續多日的下跌，國際油價已經回落到襲擊事件前的水平，油價在近期有望維持區間震蕩走勢。



在線零售外匯經紀商FOREX.com市場分析師法瓦德•拉扎克拉達表示，沙特原油產能超預期恢復到受襲擊以前的水平，這意味著投資者必須比之前預想的更快剔除價格中的供應風險溢價。現在，美國等國家經濟數據疲軟引發對石油需求的擔憂已經部分反映到油價中，油價在後市可能不會再出現劇烈下跌，理想情況下或將開始築底。



美國大宗商品經紀商Powerhouse執行副總裁大衛•湯普森說，從一些指標看，美國西德克薩斯輕質原油期貨價格現在開始進入超賣狀態，每桶50.5美元依然是一個關鍵支撐位。而紐約原油期貨價格尚處於每桶52美元上方，除非發生重大利空事件，紐約油價近期不大可能降至每桶50美元以下。



與沙特遇襲前相比，石油市場基本面發生的顯著變化是，發達經濟體製造業疲軟狀態加劇，並有向服務業傳導的趨勢。應該說，石油需求的前景變差了。



美銀美林發布的報告說，全球經濟增長放緩已經對石油需求帶來顯著影響，從2018年第三季度到2019年第二季度，全球石油需求平均增幅為72萬桶/日，顯著低於2011年至2017年140萬桶/日的平均增幅。在過去三個季度，經合組織石油需求已經出現收縮，同比減少了20萬桶/日，非經合組織石油需求同比增長了90萬桶/日，比此前四個季度僅減少了10萬桶/日。



國際能源署署長比羅爾在近日發出警告，如果世界經濟繼續走軟，國際能源署可能會進一步下調2019年和2020年世界石油需求增長預期。



而供應方面，沙特雖然表示原油產能已經恢復，但預計襲擊事件將使沙特的剩餘產能在未來一段時間處於低位。為滿足用戶需求，沙特原油庫存已經出現顯著下降，而經合組織原油庫存與2018年相比有顯著減少。美國原油產量目前處於高位，但並未如市場此前預計的那樣，在沙特遇襲後顯著加大生產力度。



在當前的價格水平下，國際油價進一步下跌的動能比較有限，但油價的波動性可能加劇。一旦發生突發性供應中斷，國際油價預計仍易於出現大漲大跌的走勢。



瑞銀集團在日前發布的報告說，儘管近日國際油價因對全球經濟增長放緩拖累石油需求的擔憂而下跌，但對第四季度石油價格仍然持建設性看法。瑞銀集團認為，剩餘產能處於低位，原油庫存的下降和美國原油產量仍會持續溫和增長，國際油價在近期預計將上漲。預計布倫特原油期貨價格在今年年底將回升至每桶63美元。但由於非歐佩克國家產量增加和石油需求增長放緩，市場將在2020年進入過剩，布倫特油價將在2020年年中回落至每桶55美元。



來源：經濟參考報 作者：劉亞南

