從蘇寧併購案看零售業變局

中評社北京10月10日電／前不久，蘇寧易購發布公告稱，已經完成收購家樂福中國的股權交割手續。這筆48億元的商業併購案，歷經3個多月後終於塵埃落定。



一段時間以來，線下優質零售資源成為互聯網巨頭競相布局的重點。阿里巴巴入股聯華超市，以約28.8億美元收購大潤發的母公司高鑫零售36.16%的股份；騰訊入股永輝超市，與沃爾瑪中國展開戰略合作。成功實現互聯網轉型的蘇寧，在接連收購迪亞中國、萬達百貨等之後，又入主家樂福中國，將全場景零售布局推向高潮。



互聯網企業競相進軍線下，有應對互聯網紅利衰減的現實考慮，更體現了以融合促發展的戰略遠見。截至目前，各有關企業提出的新零售、智慧零售等戰略，說法雖有不同，其指向基本一致——圍繞消費者需求轉，通過無處不在的消費場景、互動渠道和智能終端及時捕捉和把握消費者需求，以強大的系統能力為消費者提供優質服務。



當前，受線上衝擊等諸多因素影響，實體零售發展面臨巨大挑戰，加快轉型升級勢在必行。無論從市場大勢還是政策導向看，互聯網時代的零售業都應大力開展新業態新模式的探索，推進跨界融合。這包括跨線上線下的“界”，跨不同業態的“界”，跨不同行業的“界”，等等。而首要的是打通線上線下，線下企業主動觸網，線上企業積極“落地”，有條件的企業可通過戰略合作、交叉持股、併購重組等多種形式加快整合線上線下資源，走融合發展道路。以此觀之，蘇寧拿下家樂福中國，並不令人感到意外。2018年初，“家樂福2022計劃”就已經明確，其經營重心轉向電子商務和有機產品。



通過此次交易，蘇寧補上了大快消領域的短板，智慧零售布局邁出關鍵步伐。蘇寧控股集團董事長張近東曾表示，家樂福專業的快消品運營經驗以及供應鏈能力，可以與蘇寧全場景零售模式、立體物流配送網絡以及強大的技術手段進行有機結合。蘇寧通過輸出智慧零售場景塑造能力，可以將家樂福門店進行全面的數字化改造，構築線上線下融合的超市消費場景，更好地滿足不斷升級的消費需求。可見，蘇寧控股家樂福中國，不在於財大氣粗，而是建立在趨勢判斷與自身能力把握之上。



在數字經濟方興未艾的背景下，零售業將呈現全新面貌，通過技術賦能，以數字化驅動零售全流程的變革升級，企業運作效率、服務功能和價值創造能力將顯著提升。比如，打造智慧供應鏈和智慧門店，及時感知消費習慣、分析消費行為、洞察消費趨勢，進行智能選品、精准採購、高效配送，發展“精准定制”“智能製造”，實現優質服務、降本增效、帶動產業鏈發展。做到這些，離不開強大的系統能力支撐，有賴於大數據、人工智能等先進技術的積累和運用。



逆水行舟，不進則退。面對行業變局，實體零售企業惟有把握趨勢、擁抱變化、守正創新，才能加速蛻變，贏得未來。



來源：經濟日報 作者：周 雷

