以制度創新推動東北老工業基地全面振興

中評社北京10月10日電／習近平總書記在深入推進東北振興座談會上強調，“新時代東北振興，是全面振興、全方位振興”，並就深入推進東北振興提出六個方面的要求：以優化營商環境為基礎，全面深化改革；以培育壯大新動能為重點，激發創新驅動內生動力；科學統籌精准施策，構建協調發展新格局；更好支持生態建設和糧食生產，鞏固提升綠色發展優勢；深度融入共建“一帶一路”，建設開放合作高地；更加關注補齊民生領域短板，讓人民群眾共享東北振興成果。其中，全面深化改革是推進東北振興的重要一環。



經濟日報發表遼寧大學經濟學院梁顔鵬文章指出，應該看到，全面深化改革是東北老工業基地全面振興的必由之路，制度創新是其中一項重要內容。應在牢固樹立新發展理念的基礎上，結合東北老工業基地的實際情況，加大力度推動制度創新，切實轉變觀念，不斷推動地方政府制度創新、企業制度創新和市場制度創新。



加快政府制度創新



文章提出，加快地方政府制度創新，主要應通過切實轉變地方政府職能、深化地方政府行政體制機制改革，有效推進“放管服”改革。



切實轉變地方政府職能，一是完善公共物品和公共服務的供給，對於純公共物品公共服務，要加大投入和管理力度；對於准公共物品公共服務，需積極探索市場化途徑；同時有力推進公共物品和公共服務均等化發展，統籌提高城鄉、區域間公共物品和公共服務的供給水平。二是提升宏觀調控的有效性。重點應放在統籌區域協調發展、市場調節、結構性調整和國企改革等方面。三是著力保障和改善民生。健全社會保障的地方財政投入制度，不斷完善社會保障體系，發展相關服務產業。加大民生建設資金投入力度，切實解決好人民群眾關心的問題，堅決守住民生底線。四是加強資源和生態環境保護。強化資源和生態保護機制，制定相應的制度法規，採取保護與治理共同推進的方式。貫徹落實節能減排，提高資源的有效利用率，加大政府財政投入並有效利用民間資本，轉變資源枯竭型城市的產業結構和發展方式，對污染行業和污染地區加大治理力度，恢復可再生資源的良性循環，形成可持續利用的發展模式。



與此同時，需深化地方政府行政體制機制改革，在優化地方政府組織結構、深化行政審批制度改革、推動地方政府行政法制化等方面持續發力。



推動企業制度創新



文章表示，推動企業制度創新，重點在發展完善企業產權制度和建立健全現代企業制度兩個方面。



一方面，要發展完善企業產權制度。深化國有資產管理體制改革，推進國有資產管理部門職能轉變，推動國有資產分類改革，及時清理、注銷和關閉“僵屍企業”，同時組建國有資本運營和投資公司，充分落實公司的國有資本運營和投資職能；優化國有資本布局，推動國有企業做強做優做大，培育壯大戰略性新興產業，重點發展具有產業基礎和技術優勢的高新技術產業，並加快發展現代服務業，著手推動生產性服務業向專業化和價值鏈高端延伸、生活性服務業向精細化和高品質發展；實現股權多元化，推進國有資本與社會資本對接，鼓勵不同所有制企業間相互持股；推動非公有制經濟更好發展，有效維護各種所有制經濟的產權和合法利益。

