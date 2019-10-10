以新發展理念引領鄉村振興

中評社北京10月10日電／新發展理念是習近平新時代中國特色社會主義經濟思想的主要內容，是中國經濟社會發展必須長期堅持的重要遵循。實施鄉村振興戰略，必須深入貫徹落實新發展理念，按照產業興旺、生態宜居、鄉風文明、治理有效、生活富裕的總要求，在推動農業強、農村美、農民富上不斷取得新成效。



人民日報發表甘肅省中國特色社會主義理論體系研究中心特約研究員宋圭武文章提出，增強鄉村發展動力。實現鄉村振興，必須增強鄉村發展動力，使鄉村具有強大的自我發展能力。人是生產力中最活躍的因素，增強鄉村發展動力，關鍵是抓好鄉村人才隊伍建設。應著力培養本土人才，培養更多愛農業、懂技術、善經營的新型職業農民；積極營造良好環境，制定出台有利政策措施，鼓勵外出能人返鄉創業，發揮好新鄉賢的作用；鼓勵大學生村官扎根基層，努力形成大學生“願意來、留得住”的長效機制。



促進城鄉協調發展。促進城鄉協調發展是實施鄉村振興戰略的重要目標。為此，需要建立城鄉之間要素合理流動的長效機制，引導城鎮資金、人才、技術等生產要素流向鄉村，助力鄉村振興。處理好鄉村振興中長期目標與短期目標、頂層設計與基層探索之間的關係，注重規劃先行、因勢利導，分類施策、突出重點，更好激發農村內部發展活力，優化農村外部發展環境。挖掘鄉村多種功能和價值，統籌謀劃經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設、生態文明建設和黨的建設，注重協同性、關聯性，整體部署，協調推進。



推行綠色生產方式。促進人與自然和諧共生，實現綠色發展，是實現鄉村振興面臨的緊迫任務。應推動形成綠色生產方式，著力發展生態農業、鄉村旅遊業等，努力實現產業發展的經濟效益、社會效益和環境效益有機統一。提倡簡約適度、綠色低碳的生活方式，反對奢侈浪費和不合理消費。進一步加強農村突出環境問題綜合治理，實施好農村人居環境整治三年行動計劃，抓好農村“廁所革命”，進一步完善農村生產生活設施。



擴大農業對外開放。開放是鄉村振興的重要推動力。促進鄉村振興，要有開放的胸襟和國際視野，絕不能閉門造車。中國國土遼闊，許多地方擁有獨特的土壤氣候條件。對外開放既有利於發揮中國資源多樣的優勢，發展在世界上有比較優勢的鄉村產業；又有利於充分吸收借鑒國外鄉村發展經驗，增強自身發展實力。應積極參與全球糧農治理，加強與“一帶一路”建設參與國家的合作，積極支持有條件的農業企業走出去。擴大農業對外開放，促進引資引技引智相結合。



共享改革發展成果。讓廣大人民共享改革發展成果是實現鄉村振興的根本目的。應始終堅持共同富裕這個大方向，統籌推進鄉村振興和脫貧攻堅，讓全體人民朝著共同富裕方向穩步前進。同時也應認識到，共享是一個漸進過程，要堅持全民共享、全面共享、共建共享、漸進共享，根據中國經濟社會發展情況逐步提升共享水平。



為實現鄉村振興提供堅強保證。深入貫徹落實新發展理念，實現鄉村振興，關鍵在黨。應堅持黨總攬全局、協調各方，強化黨組織的領導核心作用，提高領導能力和水平，為實現鄉村振興提供堅強保證。強化地方各級黨委和政府在實施鄉村振興戰略中的主體責任，推動各級幹部主動擔當作為。堅持鄉村振興重大事項、重要問題、重要工作由黨組織討論決定的機制，落實黨政一把手是第一責任人、五級書記抓鄉村振興的工作要求。努力培養一支真正懂農業、愛農村、愛農民的“三農”工作隊伍，把最優秀和最有經驗的幹部派到一線，帶領群眾投身鄉村振興偉大事業。





