雙十慶典登場　海內外嘉賓齊聚戒備嚴

雙十慶典今早登場。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北10月10日電（記者 洪德諭）今天是台灣的雙十慶典，為慶祝此節日，蔡政府在府方前的凱達格蘭大道舉辦慶典，除了蔡英文將發表演說外，朝、野要角包括馬英九、吳敦義、宋楚瑜、呂秀蓮、柯文哲等人都將出席，彼此之間的互動勢必引起關注。



今年的雙十慶典，蔡政府以“攜手世界‧台灣耀飛”為主題，流程安排方面10點大會開始、10點03分主席致詞、10點13分僑胞代表致詞、10點18分國慶禮讚、10點25分蔡英文發表談話、10點50分禮成。



這場盛會吸引也吸引海內外的媒體爭相採訪，活動開始前兩個小時，就聚集眾多的媒體守候，為求慎重相關表演也進行預演，目的就是期盼能有好的表現。



由於這場活動不管是台灣朝野要角，或是國際嘉賓的將出席，對於活動也是戒備森嚴，不僅在府方周遭進行交通管制外，進入會場還需要進行安檢，必須把包包一一打開，並通過安檢門才能入場。



這場活動的焦點則在於，朝野要角都將出席此場活動，其中關注的重點則包括，傳出宋楚瑜可能第五度挑戰大選，因此與泛藍的馬英九、吳敦義互動將是被觀察的重點，呂秀蓮則已開始進行連署選2020大選，與蔡英文之間的互動，也將被以放大鏡檢視。





除了藍、綠內部互動之外，由於明年適逢2020大選，藍綠陣營的要角彼此之間如何角力，也將是精采好戲。