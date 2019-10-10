大華網：兩岸沒好壞?睜眼說瞎話的領導人

蔡英文 中評社香港10月10日電／蔡英文自誇現在是台美關係最好的時刻，柯文哲卻說現在兩岸關係是三十年來最壞的時候。大華網路報今天專欄文章說，柯文哲煞風景，因為真相總是如此令人難堪。面對柯文哲的調侃，蔡英文臉不紅氣不喘的說：兩岸關係沒有什麼好壞的問題，只有“國家”利益的問題。蔡英文能說出這樣的話，心中大概認為，全台灣的人腦子都進水了，她愛怎麼說就怎麼說。



兩岸關係沒什麼好壞的問題，真的嗎？蔡英文為什麼不去問問我們的外交官，問問我們的農漁民，問問旅遊業者，問問那些在大陸的台商，問問那些人身權益受到傷害的人，他們會認為兩岸關係沒好壞的問題嗎？兩岸之間當然牽涉到國家利益問題，兩岸關係的好壞也當然會影響台灣的利益，這是非常明白淺顯的道理，蔡英文連這種道理都想硬拗，可見其心態。兩岸關係好的話，兩岸的溝通管道會中斷嗎？兩岸關係好的話，台灣能進不去WHA和ICAO嗎？兩岸關係好的話，台灣會三年丟七邦交國，甚至於五天內丟兩國嗎？兩岸關係好的話，大陸會全面停止自由行旅客來台灣嗎？兩岸關係好的話，大陸軍機軍艦會經常繞著台灣飛航嗎？兩岸關係好的話，大陸會逼迫跨國企業矮化台灣的地位嗎？這些都是與“國家”利益有關的事務，也都受到兩岸關係惡化的影響，這是不爭的事實。



蔡英文說兩岸關係沒有好壞，就是睜著眼睛說瞎話，而一個領導人敢睜著眼睛說瞎話，反映的是更大的問題。領導人睜著眼睛說瞎話，代表她不敢面對殘酷的現實，更聽不進去逆耳忠言。蔡英文心中認為兩岸關係沒有好壞的問題，所以所有的責任都在大陸，她可是毫無責任。她自認為自己很理性，很克制，不挑釁也不冒進，反而是大陸用政治手段傷害台灣。她就是用這種話術來麻木與欺騙台灣民眾。