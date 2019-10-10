大華網路報：庶民怒吼與呂秀蓮的“厭食症”

呂秀蓮 中評社香港10月10日電／大華網路報今天“是非集”專欄開首便道，“民進黨呷飽沒!?”高雄內門區一場庶民開講的場合，那些純樸的基層百姓發出了怒吼；33年的高雄老縣區、20年的港都人民，給了民進黨完全執政的機會，毫不保留的投下支持的選票，卻在一夕之間驚醒了。看著他們的眼神充滿失望、焦慮、憤怒，“清廉、勤政、愛鄉土”，早已成為一個幻滅的神話；內門石頭裡長感慨地說:“綠色執政說的比唱的好聽，明年大選要還韓國瑜一個公道!”



這位深綠裡長的憤怒不是沒有道理。日前他以親身體驗對比了前市長陳菊八年執政與上任9個月的韓國瑜之間的差異；“沒有比較不覺得傷害，從小吃民進黨口水長大，被民進黨騙到麻痺，結果韓國瑜來了，才發現真的不一樣!”石頭裡長指的是規劃內門動物園的過程，被民進黨騙了8年，如今韓國瑜不分藍綠，上任沒多久就進入實質推動階段；他並呼籲在地百姓2020力挺“庶民總統”韓國瑜。



內門基層民眾問“民進黨呷飽沒”，是打從心里顯露出對民進黨在地方執政二、三十年來的徹底絕望，也是對蔡英文上台三年多來，只顧享受權力的滋味，卻未能苦民所苦，已不抱任何期待。“權力使人腐化，絕對的權力使人絕對腐化”，民進黨政府任事用人濫權自肥，就像是一幅令人厭惡的官場現形圖，他們在乎的是如何繼續掌握權力、濫用權力，以及與同顏色的自家人“坐地分贓”。



“總統”專機私菸案爆發，才知道多少綠營“自己人”寄生在華航，寄生在其他被視為肥缺的“中華民國”公家機關里頭，就連呂秀蓮也嚇一跳，除了痛罵私菸案為“國之大恥”，也驚愕“這些人怎麼都跑到華航，高層一片綠油油”。呂秀蓮還不客氣地砲轟蔡英文濫權酬庸，兩年就把台灣的家當全敗光，一切只為了連任，害她氣到得“厭食症”，住院休養一段時間才恢復。