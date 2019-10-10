中評鏡頭：台北市升旗　媒體瘋追柯郭宋

郭台銘、柯文哲、宋楚瑜互動熱絡。（中評社 李其樺攝） 中評社台北10月10日電（記者 李其樺）台北市府今天上午舉辦雙十慶典升旗典禮，台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲和鴻海創辦人郭台銘、親民黨主席宋楚瑜三人首度＂同框＂參加升旗典禮，媒體瘋狂追逐。過程中，郭台銘和宋楚瑜典禮結束後便迅速離開，拋下柯文哲一人，也留給外界想像空間。



據了解，郭台銘是以企業領袖身分參加北市府的升旗典禮，宋楚瑜則是以北市府首席政治顧問的身分出席，既是郭柯第三度同框，也是柯文哲、郭台銘和宋楚瑜3人首度同台，尤其親民黨手握2020最後一張參選門票，因此郭柯宋3人同場互動備受外界關注。



上午7時13分宋楚瑜在親民黨市議員黃珊珊親自陪同下走進升旗典禮會場，相隔僅1分鐘，柯文哲和郭台銘搭同一台車抵達，兩人相偕走進會場。郭台銘和宋楚瑜雖然分站柯文哲兩旁，但三人不時有言語交談，互動熱絡。



7時半進行升旗典禮前，郭台銘特別戴上“國旗”帽，隨後脫帽唱歌，並舉手向青天白日旗敬禮，三人表情肅穆。唱完“國歌”後，柯文哲上台致詞時，宋楚瑜未發表任何談話，便先行離開。隨後眾人合唱“中華民國”生日快樂歌完畢，郭台銘未接受採訪，便離開會場，獨自留下柯文哲受訪。