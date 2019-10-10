韓國瑜雙十演說：莫讓青年上戰場（全文）

韓國瑜在高雄雙十節升旗典禮中致詞。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄10月10日電（記者 高易伸）中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜今日一早在高雄展覽館舉行雙十慶典升旗典禮，現場湧入大量韓粉，共襄盛舉。韓國瑜在升旗典禮結束後，發表近10分鐘的演說。他強調，絕不為了塑造個人形象而置台灣人民於戰爭危機；因為“台灣人民需要的不是亡國感、而是安全感”；“台灣年輕人需要的是進入職場、而不是走上戰場”



韓國瑜演說全文如下：



各位先進、各位鄉親、各位好朋友們，大家早上好！



歡迎參加慶祝“中華民國”108歲生日的高雄國慶升旗典禮，剛剛當我仰頭看著我們青天白日滿地紅的“國旗”在眼前冉冉升起，在高雄展覽館前的溫暖陽光裡，我看到在場許多朋友們眼底泛起的淚光。今天我們心潮澎湃、今天我們萬千感慨，今天是“中華民國”108歲生日，我要在此先恭賀我們的“國家”“中華民國”生日快樂。



一百零八個年頭是多麼不容易的一段旅程，從軍閥混戰，到對日抗戰；從國共內戰，到退守台灣；從生死存亡，到安定繁榮。從戒嚴體制，到民主開放；從茅草土屋，到高樓大廈；從農業社會，到工業科技。



一百零八年的歲月裡，我們有苦難、也有榮耀；有失敗、也有成功，然而無論從任何角度來看，“中華民國”都是一個了不起的“國家”。我們在三萬六千平方公里的台灣實現了中華民族五千年來從未曾做到的民主政治，也完成了一個從夾縫求生的蕞爾小島到舉足輕重的關鍵國家的華麗轉身。此刻的我們必須感謝，感謝在每一個大時代裡，為“中華民國”的奮鬥發展而付出生命血汗的先賢先烈。他們是那些為了建立民國而慷慨赴義的革命烈士，是為了民主自治而奮勇抵禦外辱的台灣前輩，是為了內戰憂患而死傷無數的仁人志士，我們不能忘記，今天的和平與繁榮，民主與自由，都是建立在無數先賢先烈以及他們家屬的鮮血與眼淚之上。



因為他們的鮮血與眼淚，我們才能在偏安一隅的寶島台灣，創造出我們對於這個“國家”、這片土地的共同記憶。



我們曾經一起走過50年代土地改革後的農村變化，成千上萬的青年男女，在大清早的紅綠燈前排隊走進加工出口區，用他們的青春與汗水，打造出一個台灣製造的經濟奇蹟。我們也曾在退出聯合國、中美斷交的時候徬徨無依，有如被遺棄的國際孤兒。可是我們不怕挑戰、繼續打拼。如今，我們享有一百多個國家和地區的免簽證或落地簽。



我們還曾經一起走過1980年代的巨變，通過民間的社會運動，召喚一個與時並進的開放社會，每一場街頭運動的呼喊，都是庶民最真實的心聲，當年蔣經國先生呼應時代要求，“解除戒嚴，開放黨禁報禁，開放兩岸探親”，為台灣打開全新格局，也為民主改革寫下新的篇章。無論是誰執政或誰在野，都不能否認，民間的力量，從農村到城市，從工廠到街頭，從流動夜市到科技大廠，每一個人的努力與付出，才是匯集成改變歷史、創造歷史的大江大海。正是幾代人的奮鬥，幾代人的打拼，我們才建立起這麼一段超越黨派，超越族群，超越世代，超越階級的共同記憶，這就是“中華民國”的歷史，也是“中華民國”最真實的存在。