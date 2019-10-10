魔笛唱淡港銀　劈匯恒目標價

港股昨一度跌237點，成交減至約754億元。 中評社香港10月10日電／中美貿談樂觀情緒消散，港股挫210點。



香港文匯報報道，美國於中美貿易談判前夕，將海康威視以至新疆公安廳等28家內地企業及政府機構列入所謂的“貿易黑名單”，加上市傳特朗普政府仍在討論限制資本流入中國的可能性，令市場對談判的樂觀情緒消散，港股昨一度跌237點，低見25，656點，收跌210點。大摩則唱淡本地銀行，認為在“三大挑戰”下，港銀的高盈利時代已經過去，更大削匯控（0005） 及恒生（0011）目標價逾兩成，恒生昨收跌3.3%。東亞（0023）更跌4.5%收報18.16元，創逾十年新低。



市場對此輪中美貿易談判不寄厚望，加上隔晚美股三大指數都下跌逾1%，港股昨早低開156點後，跌幅曾擴至237點，低見25，656點，最終收報25，682點，跌210點或0.81%；國指收報10，169點，跌32點或0.31%，大市成交則略減至約754億元。摩根士丹利發表報告，唱淡本地銀行股，本地銀行股沽壓重。



高盈利時代已過 銀行股捱沽



大摩認為，港銀在面對低息、經濟增長放緩及虛擬銀行的競爭這三大挑戰的情況下，高盈利的時代已經過去，普通股權一級資本比率回報（ROCET1）難以維持在超過20%的水平，因此調低港銀評級至“審慎（cautious）”。其中，大摩將匯控及恒生的目標價，分別下調27%至51元，及調低兩成至140元，評級均被降至“減持”。



受消息拖累，匯控跌0.35元或0.6%，收報58.1元；恒生收跌5.4元或3.3%，報159.8元。其他銀行亦受壓，渣打集團（2888）跌0.55元或0.9%，收報61.05元；至於東亞銀行則跌0.86元或4.5%，以全日最低位18.16元收市，再創逾十年新低。中銀香港（2388）也跌2.1%，收報25.3元。



NBA風波 花旗料削騰訊收入



另一方面，NBA因捲入不當涉港言論的風波，令騰訊（0700）旗下騰訊體育宣佈停播NBA季前賽。受消息拖累，騰訊昨以全日低位318.2元收市，跌5.6元或1.7%。對此，花旗發表報告，稱若有關風波持續，停播安排或將延至常規賽，不排除對騰訊第四季視頻廣告收入帶來打擊。其他股份的表現方面，市場擔心中美貿易談判前景，令手機設備股處於弱勢。其中，舜宇光學（2382）跌4.1元或3.5%，收市報112.6元，是表現最差的恒指成份股。瑞聲科技（2018）跌1.05元或2.4%，收報41.95元。比亞迪電子（0285）則大跌0.82元或6.8%，收報11.24元。



減租壓力增 地產及收租股挫



此外，香港經濟前景不明朗，商戶與業主商討減租的壓力增加，令收租與相關地產股亦處弱勢。其中，領展房產基金（0823）跌2.35元或2.8%，收報83元。太古A（0019）跌1.85元或2.6%，收報70.25元。長實（1113）跌1.9%，收報51.25元；新地（0016）跌1.1%，收報108.5元；會德豐（0020）跌1%，收報44元；新世界（0017）跌0.4%，收報10.1元；恒地（0012）則升0.6%，收報36.55元。



前景添憂 恒指本周下望25500



駿達資產管理投資策略總監熊麗萍昨接受香港文匯報訪問時表示，美國於中美貿易談判前夕，將海康威視以至新疆公安廳等28家內地企業及政府機構列入“貿易黑名單”，令市場擔心中美貿易談判前景，故她認為恒指本周有機會下試25，500點。



信誠證券聯席董事張智威則期待特首公佈新一份施政報告會有“更大膽”的措施，認為在現時的社會環境氣氛下，加大財政開支以力挽直走下坡的香港經濟及寬減利得稅等中小企稅收優惠已經是預期之中，並相信在下周施政報告出台之前，現在香港持有農地四大地產家族的股價仍有一定的炒作空間。