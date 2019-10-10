柯粉變韓粉？柯：我支持者很理性，不會啦！

柯文哲與民眾合照。（中評社 李其樺攝） 中評社台北10月10日電（記者 李其樺）台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲今天上午主持台北市府舉辦的雙十升旗典禮，會後接受媒體聯訪。對於先前柯表示＂2020已經進入垃圾時間＂對國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜的選情不看好，柯文哲表示，除非連續丟3分球，不然大家就一直運球等比賽結束。



至於近日民進黨秘書長羅文嘉呼籲＂柯粉不要變韓粉＂、＂希望柯文哲懸崖落馬＂等言論，柯文哲表示，我們的支持者很清楚，40歲以下、大學以上，支持者都很理性的，不會啦！



談到2020選情，柯文哲表示，除非連續丟5個3分球，不然就一直運球到最後時間到了。是否國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜大勢已去？柯文哲說，棒球比籃球有趣的地方在於，棒球只要一顆全壘打就能逆轉，而且棒球比數比較接近，現在不曉得是棒球還是籃球。9局下半是否押在韓國瑜身上？柯說，9局下半再問我就好了。



綠營批評柯文哲和民眾黨區域“立委”提名人選是用＂報復式＂的，例如用陳菊子弟兵羅鼎城來挑戰民進黨“立委”邱議瑩，在高雄另一選區則用先前罵韓國瑜＂匪類＂的前國民黨代表敖博勝。柯文哲表示，台灣85%不是藍的就是綠的，純粹素人很少，白紙一張很少，要說我報復誰，＂拜託！想太多了吧，台灣政治現實就是這樣＂。