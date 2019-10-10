合作2000？柯文哲：宋楚瑜有他的打算

柯文哲、郭台銘、宋楚瑜在台北市政府雙十升旗同台。（中評社 李其樺攝） 中評社台北10月10日電（記者 李其樺）台北市長柯文哲與鴻海創辦人郭台銘、親民黨主席宋楚瑜今天上午在台北市府舉辦的雙十慶典升旗典禮同台。對於外界關注柯、宋關係，柯文哲表示，兩人關係本來就很好，至於2020是否合作？柯文哲說，宋楚瑜有他的打算。



親民黨手握2020最後一張門票，除了中國國民黨籍前“立法院長”王金平仍努力向親民黨爭取提名，近日傳言宋楚瑜有可能第五度披掛出征2020大選。宋楚瑜選在雙十慶典當天現身，與柯文哲、郭台銘同台，政治意味相當濃厚。



媒體提問宋楚瑜和郭台銘為何先離開？柯文哲受訪表示，他們都有行程。媒體追問宋楚瑜先在柯文哲致詞時離開，隨後郭台銘在柯文哲接受聯訪前也離開，柯文哲回答，他們不用跟我一起接受聯訪。



關於北市府升旗典禮是宋楚瑜主動提出要來，還是北市府邀請？柯文哲表示，應該是親民黨市議員黃珊珊安排，他和宋本來關係就很好，＂外面老是傳他（宋楚瑜）不高興，講一大堆，還好還好啦！＂雙十慶典共襄盛舉讓大家來，不分背景都可以一起慶祝。



有媒體問，宋楚瑜和柯文哲談話內容，柯文哲笑說＂怎麼可以跟你講？＂至於先前台民黨挖角黃珊珊是否有和宋楚瑜溝通？柯文哲說，這個只要講清楚就沒事了，這個都可以解釋。



2020柯宋是否合作衝刺“國會”席次？柯文哲說，順其自然。親民黨表示2020門票一定會使用到，10月底會公布人選，柯文哲表示，那你就慢慢等吧！反正剩20幾天了。至於宋楚瑜親征，是否表態支持？柯文哲說，再講吧，他有他的打算。