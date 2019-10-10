富權：物極必反定律開始顯見

中評社香港10月10日電／澳門新華澳報今天發表富權的文章說，在這次台灣地區的大選中，許多人都對如下的反常情況感到大惑不解：民進黨的民意支持度明顯低於國民黨，但蔡英文的民調和看好度，卻是反過來高於韓國瑜，甚至是高達難以置信的百分之五十以上，與韓國瑜拉開十多至二十個百分點的距離，因而認為在“討厭民進黨”的情緒仍然濃厚的氛圍下，會出現這種相悖的情況，真是不可思議。



當然，這是蔡英文拋出“芒果乾”的話題，操弄“恐中反中”情緒的結果。尤其是籍著香港“反修例”事件，起勁地詆毀“一國兩制”，確實是蒙蔽了不少人，並讓人們產生這樣的感覺：在明年一月十一日的投票日之前，只要香港事態未能獲得妥善解決，再加上如果國民黨仍然是未能團結一致，韓國瑜也未能改善形象，蔡英文能夠成功獲得連任的機率將會較高。



但似乎是應驗了“物極必反”的規律，昨日“未來事件交易所”發表二零二零年“總統”大選預測，指出從近期重大新聞事件來觀察，韓國瑜的市場價格似乎已經觸底反彈，反觀蔡英文的“芒果乾”藥效漸消，其價格有走弱的趨勢。這在近期無論藍綠的民調都普遍看好蔡英文的“一邊倒”態勢中，“唯一”對蔡英文不利的民調，讓人感覺到新奇和撼動。



尤其是“未來事件交易所”的主要成員，帶有偏“綠”的政治色彩，因而是由其作出，而不是由偏“藍”的其他民調機構作出這樣的“逆向”民調，因而反而具有較高的可信度及參考價值。



根據“未來事件交易所”昨日發出的“二零二零第十五任『中華民國總統』選舉當選人預測”新聞稿，蔡英文、韓國瑜兩人的市場價格，在八月一日時差距還不到一，之後開始產生變化。隨著香港“反送中”運動情勢升高，在一名示威者右眼中彈後，八月十二日蔡英文在臉書上發文強調“有我在，不用擔心台灣變成第二個香港”，自此之後，蔡英文的看好度一路上漲。八月二十一日，有香港網友發起“為港遮眼”活動，民進黨多名“立委”與政務官紛紛響應，在網路上創造極大的聲量，也使主打“今日香港，明日台灣”的蔡英文陣營聲勢大漲，從這個時間點開始，蔡英文的市場價格也一路維持在五十以上，最高時漲至近六十二。而韓國瑜陣營在反送中議題上較為被動，陷入對手戰略布局，近兩個月市場價格維持在三十六至四十之間震盪徘徊。在九月二十七日由旺旺中時公布的民調，顯示蔡英文大勝韓國瑜約十四個百分點，也導致韓國瑜市場價格下跌至新低點，僅有三十一點七六。