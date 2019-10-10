韓國瑜談雙十演說　不針對任何人包括蔡英文

韓國瑜要為青天白日旗拚最後一塊圖。(中評社 高易伸攝) 中評社高雄10月10日電（記者 高易伸）針對今日演說內容，韓國瑜在會後聯訪時表示，自己並非跟民進黨蔡英文互別苗頭，這段演說其實醞釀了很長一段時間，並沒有針對任何人，也不包括蔡英文。韓強調，只是把今天台灣的現況和困頓的一面跟大家報告，大家都可以感覺到最重要，語重心長，還是呼籲所有“國人”必須團結必須要超越所有黨派。



中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜10日一早參加市府自辦的雙十升旗典禮，與近兩萬名支持者共唱國歌與升旗，這場升旗活動可說是高雄市近20多年來最盛大的一次。韓在升旗結束後準備演說，但講到一半時出現小插曲，背後巨幅“青天白日滿地紅”看版卻突然崩落，讓現場工作人員嚇了一跳。



韓國瑜今早7時40分抵達高雄展覽館現場，並且巨幅“國旗”拼圖上拼出第100塊的拼圖圖案。致詞過程中巨幅“國旗”拼圖突然掉落，工作立即上前將拼圖扶正。



不過，這場小意外不減韓粉參加升旗的熱情，大家見韓上台，開口就是“韓總統”好”，韓也微笑以“謝謝”回應。最後韓國瑜跟高雄市政府團隊、藍營政治人物一起切蛋糕，歡慶“中華民國”生日快樂，現場氣氛熱絡、旗海飄飄。