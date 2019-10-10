社會有病　逾半人精神都“有病”

調查顯示，市民普遍受近月的社會事件影響精神健康。圖為8月1日沙田新城市廣場有不同政見市民互相指罵。資料圖片 中評社香港10月10日電／政爭撕裂家庭，指數僅46.41分，8年來最低水平。



香港文匯報報道，香港生活節奏快、壓力大，加上連續4個月的社會暴亂更導致政見不合的家庭成員關係破裂，不少人失去親友支持，精神健康受損。一項全港精神健康調查顯示，本年度港人精神健康指數平均分僅為46.41分，逾半數（56.4%）受訪者得分低於學術研究定義的合格分數（52分），是8年來最低水平。有關專家呼籲社會各方人士應秉承互相尊重、求同存異的原則，與他人相處。



多個復康組織及公營機構於每年10月合辦“精神健康月”活動，向市民宣傳精神健康知識。自2012年起，活動籌委會每年進行“全港精神健康指數調查”，以評估香港市民的精神健康狀況。



今年調查由受委託的香港中文大學進行，在6月至7月期間，電話訪問1，009名15歲或以上的香港市民並統計分析數據，調查結果於昨日新聞發佈會上公佈。



56.4%人“肥佬” 僅12.6%良好



調查顯示，超過半數（56.4%）受訪者的精神健康指數不合格（低於52分），逾三成人（31.0%）的精神狀況處於可接受水平（52分至71分），僅有12.6%受訪者的精神健康為良好（72分及以上）。全體市民精神健康指數平均分僅為46.41分，較去年50.20分大幅降低。



在精神健康的負面影響因素方面，超過四成（44.6%）學生受訪者指出“學業”對其精神健康影響非常負面或頗負面；在職人士中有33.0%人認為“工作”對其精神健康有非常負面或頗負面的影響。



對於全體受訪者，排名前三的非常負面或頗負面影響因素分別是“社會爭議”（佔比41.1%）、家庭（25.5%）以及財政狀況（24.6%）。



受爭議影響宜減少看新聞



調查並發現，今年“社會爭議”對年輕人精神健康的負面影響上升。今年調查顯示，有55.5%的15歲至24歲受訪者指社會爭議對其精神健康有非常大或頗大負面影響，較去年的15.2%大幅上升。而25歲至34歲受訪者中，亦有49%指精神健康受社會爭議影響，較去年的23.8%顯著上升。



香港精神科醫學院公共關注委員會主席麥永接表示，是次調查結果顯示港人精神健康情況令人十分擔憂，個人精神健康受社會爭議影響的比例亦有顯著上升。



他建議市民要及時留意自身精神狀況，減少關注社交媒體及相關社會新聞，如情緒低落持續超過兩周，應主動向值得信任的親友傾訴或尋求社工幫助，嚴重者可前往精神科就醫。



麥永接並即席接聽了一位患者的電話，讓公眾了解受情緒病困擾者所面對的困難。施小姐曾確診患上抑鬱症，原本看醫生並按時服藥後，情況已經穩定，但近期的社會暴亂導致她家里的人出現政見分歧，令她的病情出現反覆。



“贏交輸個家”不值得



施小姐的兄長因為與母親看法不同，在一次爭吵後已近兩個月未和母親見面，其間她夾在母親與兄長之間，小心翼翼地不與母親談及相關話題。但因情緒積壓，幾日前母女倆爆發了幾十年來最劇烈的一次爭吵，兩人互相指罵，施小姐亦一度打算離家，但最終被丈夫勸回。



在丈夫的游說下，母女倆原諒了對方，亦達成一致以後不再就政治觀點進行討論。



施小姐說，她講述自己的故事是希望大家能明白，“贏場交，輸個家”並不值得。在場專家並建議各方人士能互相尊重、求同存異，惟有包容接納才是與他人的明智相處之道。