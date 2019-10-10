大公報：為懲教署果斷清理門戶點贊

中評社香港10月10日電／大公報10日發表社評說，五大紀律部隊日前發表聯合聲明，對黑色暴力予以最嚴厲的譴責，表示全力支持特區政府及警方嚴正執法。幾乎在發表聲明的同時，懲教署發現一名職員在網上教授如何襲警，立即勒令其辭職並報警處理。懲教署果斷清理門戶，不僅純潔了自己的隊伍，亦為其他政府部門樹立榜樣。



社評說，警方堅守在止暴制亂的第一線，鋼鐵長城備受讚賞，亦招來黑衣暴徒及其背後勢力的仇恨，社交媒體上充斥教人襲警、奪槍、殺警的帖文，殺氣騰騰，不少暴徒在暴亂中正是根據“教戰手册”行事。十月一日當天，一名十八歲中學生被警方開槍擊傷前，持棒襲擊擎槍警員的手臂，正是從網上學來。事後，有自稱接受過防暴訓練的懲教署人員在網上發帖，以“內行人”身份指出，面對持槍警察不能從正面攻擊，而是先找障礙物躲藏，伺機從警員背後攻擊，將警員推跌。為證明自己的身份，發帖者上載遮掩了名字及編號的工作證。據知懲教署內部監察及時發現有關帖文，並透過蛛絲馬跡揪出“內鬼”。有關人員如今打爛鐵飯碗，還要面對法律後果，可謂咎由自取，與人無尤。



執子之手，與子同袍！懲教署與警方同為紀律部隊，理應攜手合作，共同面對當前的危局，但個別懲教署人員不是支持警方執法，反而教授暴徒如何襲擊同袍，用心何其歹毒。這不是“言論自由”的問題，更不是黃色傳媒輕描淡寫的“因言獲罪”，而是赤裸裸地教唆犯罪。身為懲教人員知法犯法，罪加一等。



值得一提的是，有關帖文被稱為“山埃貼士”，原為賽馬圈用語，意指發表不準確的賽馬資訊，如山埃（氰化納）一樣有毒，累及投資者損失金錢。其實，賽馬場上小注怡情，些小金錢損失不足為慮，而在網上發帖教唆襲警則是嚴重犯罪行為，如法炮製者固然須接受法律嚴懲，教唆者一樣難逃法網。懲教敗類害人複害己，“山埃貼士”可謂名實相副。



涉案懲教員東窗事發，不是靠網民舉報，也不是自己友“篤灰”，而是署方內部揪出，果斷開鍘，值得市民點贊。個別“老鼠屎”沒有壞掉一鍋粥，反而凸顯懲教署紀律嚴明，剛正不阿，是完全值得信賴的紀律部隊。唯令人十分遺憾的是，不少政府部門在暴亂前表現消極，不少官員明哲保身，更有公營機構職員及公務員“身在漢營心在曹”，同情、支持乃至隱匿身份參與暴亂，扮演了極不光彩的角色。尤其是教育機構，一再包庇辱警黃師，為暴徒學生開脫，根本就是助紂為虐。大批年輕人包括中學生參與暴亂，豈是偶然！



社評說，黑色暴亂規模之大、破壞之嚴重，為二戰以來所僅見，徹底暴露了香港的深層次問題。它就如一面照妖鏡，是人是鬼，是忠是奸，愛國愛港抑或反中亂港，大家都看得清清楚楚，這有利中央及特區政府今後的清理敗血與毒瘤工作，這可能是今次暴亂唯一的正面價值！