土耳其對敘利亞北部地區展開地面軍事行動

來源：新華社 中評社北京10月10日電／土耳其國防部9日晚宣布，土耳其軍隊已對敘利亞北部的庫爾德武裝展開地面軍事行動。



新華社安卡拉10月9日報道，土耳其國防部在社交媒體上說，作為“和平之泉”行動的一部分，土耳其軍隊和“敘利亞國民軍”已開始在敘利亞北部幼發拉底河以東地區發動地面進攻。



土耳其一名軍官告訴記者，在進行數小時空襲和炮火攻擊後，土耳其軍隊已通過4條路線進入敘利亞邊境城鎮拉斯艾因和泰勒艾蔔耶德。



土耳其阿納多盧通訊社報道說，土軍戰機在敘利亞北部幼發拉底河以東地區摧毀部分庫爾德武裝目標。



另據敘利亞通訊社報道，土耳其的炮擊和空襲已造成敘東北部哈塞克省卡米什利、代爾巴西耶、拉斯艾因等地8名平民死亡、20名平民受傷。



土耳其總統埃爾多安本月5日表示，土耳其將於近日發起軍事行動，以肅清在敘利亞邊境地區活動的庫爾德武裝，並將在敘境內設立“安全區”。美國白宮6日表示，美軍方對土耳其即將進入敘北部展開軍事行動“不支持、不參與”，美軍會撤出相關區域。9日早些時候，埃爾多安宣布土耳其武裝部隊當天對敘北部的庫爾德工人黨等武裝發起代號為“和平之泉”的軍事行動。



敘利亞政府一直認為美國和土耳其在敘北部的軍事存在是對敘主權的侵犯，並對此表示譴責。