商報時評：再厚的家底也經不起折騰

資料圖片 世界經濟論壇昨公布最新全球競爭力排名，香港排名第3位，較去年上升4位，這有賴於香港的傳統優勢得到維持和提升，包括優良法治傳統、自由開放的市場、簡單低稅制、高效的公營部門和公平及方便的營商環境。惟新的競爭力排名調查是在今年初進行，並未能即時反映反修例風波的影響，顯而易見，4個多月來發生的暴力衝擊，正極大地動搖和破壞本港一系列的核心競爭力，打擊經濟民生，香港饒是家底豐厚，也扛不住持續暴亂帶來的損失，如果繼續這樣折騰下去，全港都是輸家，未來還談何競爭力！為了香港整體利益著想，全社會必須加緊行動，共同止暴制亂，盡快恢復秩序，恢復法治安定，防止危機惡化，令港走向衰落。



競爭力報告指出，香港有4項排名列第1，包括“宏觀經濟穩定性”、“健康”、“商品市場”和“金融系統”；“基礎設施”及“資訊及通訊科技應用”排名第3；“制度”排名第5，顯示在調查取用數據期間，香港繼續保持了系列傳統優勢，而表現明顯遜色的是在創新能力，全球僅排在第26位，這亦是需要彌補的短板。報告總體上肯定了香港過去取得的成績，不過，“打入三甲”的消息並不足喜，因為世界經濟論壇是在今年1至4月進行訪問，報告未反映本港6月至今的暴力事件對競爭力排名影響。



毫無疑問，持續多月的暴力衝突，將香港拖入激烈政治紛爭以及社會動亂中，不但破壞治安與法治，傷及經濟根基，而且打擊本港營商環境和國際聲譽，削弱國際社會及投資者的信心，影響香港國際金融中心地位，有機構將香港的信用評級調低，展望也是負面，即是一大警號。現時香港旅遊、零售、消費市道顯著轉弱，統計處公布8月零售銷貨值按年大跌23%，錄得有紀錄以來最大單月跌幅，反映訪港遊客急跌；本地市民的消費也在大幅下降，預料9、10月的零售數據會更差；香港金融、貿易物流等傳統優勢產業及國際航空港地位亦遭受嚴重挑戰，許多IPO被迫推遲或取消來港上市，香港國際機場因發生圍堵暴力事件，業績明顯下降。財經官員已屢屢示警，下半年香港經濟形勢殊不樂觀，暴力一日不止，對經濟民生的損害會越來越大。



令人擔心的是，暴徒不斷升級暴力，四處縱火破壞、打砸店舖、毀壞公共設施、投擲汽油彈，破壞了交通、商業運作，港鐵因設施反覆被毀而被迫停開及提早結束服務，市民出行大受影響，商場、店舖和超市關門，生活極為不便，也讓香港成為愈來愈危險的地方……這一切都造成負面觀感，國際社會及投資者認為香港不安全及法治受損，“避而遠之”。如果暴力衝擊持續，香港的核心競爭力如人流的自由進出、良好的營商環境、高效的公營部門等優勢繼續削弱，哪有什麼競爭力可言。



百年養不足，一日毀有餘。多年來香港在國際競爭力排行榜位居前列，如今暴亂卻將香港拖入泥潭，再不拯救很有可能將跌入萬丈深淵。唯有盡快止暴制亂，香港重回正軌，重建安全和諧的環境，才能保持香港的競爭力，避免經濟陷入衰退。



（來源：香港商報 周武輝）