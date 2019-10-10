LSE為蔡學位背書　彭文正：可以開告了！

英國倫敦政經學院為蔡英文博士學位背書。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北10月10日電／英國倫敦政經學院（LSE）8日在官網發表聲明，確認在1984年頒發法學博士學位給蔡英文，相關紀錄證實收到蔡英文的論文。網路節目主持人彭文正看完LSE聲明後好樂，在9日晚上的節目竟說可以開香檳了。



中時電子報報道，彭文正在《政經關不了》指出，可以開告了，他在英國本來不知要告蔡什麼，LSE在8日以前沒犯什麼錯，之前自始至終沒有一個比較權威的人講一句比較確切的話，如今因蔡英文他們沉不住氣，提早把它引爆，使被告的標的找到了。



彭文正表示，他本要到倫敦告蔡，但因蔡英文不是英國公民，犯罪的地點也不在倫敦，頂多在台灣吹牛。不過現在大家可以開香檳了，終於等到這一天。



該篇聲明玄機在哪？彭文正指出，寫LSE聲明的人很聰明，幫校長避開責任，幫自己避開了責任，聲明說“這個時間內學位的贈予或授予的這一群群體”，使用英文at the time講得模模糊糊，“圖書館記錄證實”，也沒有主詞，在法律攻防上推給1984年的人。



彭文正質疑，聲明中的一句讓LSE被告身分無可遁逃，就是“如果你們懷疑1984年那群人是有問題的”，LSE現在可能會辯解他們當年有這個動作，並不是背書，他們發這篇聲明則通通推給1984年。並認為此篇LSE聲明證明蔡論文搞掉了，原本有收到一份，而且又寄給了高等法律研究所（IALS），有兩份；但又說那邊有一個書目，在目錄找到一個東西，這就產生了一個疑問。