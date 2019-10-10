柯郭結盟缺母雞　民眾黨陷泥淖

柯文哲的民眾黨缺乏母雞帶領陷泥淖。（中評社 李其樺攝） 中評社台北10月10日電／台北市長柯文哲積極與鴻海創辦人郭台銘結盟，試圖搶攻“國會”席次。但旺旺中時最新民調顯示，民眾對不分區“立委”的投票傾向，有30.9%支持國民黨、21.4%支持民進黨，民眾黨則是7.9%，僅微幅領先時代力量的4.9%，顯示民眾黨在欠缺母雞的情況下，不分區選情正陷於泥淖。



中時電子報報道，2020大選將合併“立委”選舉，隨著柯文哲籌組民眾黨爭取不分區，國民黨主席吳敦義也頻頻傳出有意將自己列為不分區名單第一名，讓此次的不分區選情格外引人注意。



根據旺旺中時民調顯示，當民眾被問明年“立委”選舉時政黨票將投給哪一政黨？支持度依序為國民黨的30.9%、民進黨21.4%、民眾黨7.9%、時代力量4.9%、親民黨1%、新黨及扁色彩濃厚的“一邊一國行動黨”，支持度則均為0.2%。



相較於旺旺中時前2次民調，國民黨的政黨票支持度是一路從27.6%、29.5%，上升到目前的30.9%；民進黨則是都在21%上下震盪；民眾黨則是從上月底的9%，跌至現在的7.9%。顯示出隨著“總統”大選藍、綠兩軍對決情勢加劇，確實已開始壓縮第三勢力的生存空間。



值得注意的是，由陳水扁號召成立的“一邊一國行動黨”，政黨票支持度僅0.2%；若與前2次民調做比較，“一邊一國行動黨”的支持度是從0.1%、0.3%，再掉到現在的0.2%，選情顯然未有顯助起色，對民進黨造成的壓力恐怕遠不如扁當初的預期。