教暴徒襲警　懲教署“內鬼”被炒

暴徒過去幾個月搞亂香港，其間襲擊警員已成常態 中評社香港10月10日電／10月1日中五生曾志健在荃灣大河道中槍後，有傳他懷疑誤信連登討論區“來自CSD職員嘅提醒”帖文中的“山埃貼士”，以“用1秒用長竹或雨傘打佢手同向上”方式對抗拔槍警員，終導致中槍。



上載職員證洩身份 傳已離職



據大公報報道，離職的二級懲教助理莫家×，連登討論區網名“蘇花老公”，曾回覆該帖文駁斥該文的謬誤。他亦在討論區發表“重發！求置頂，真CSD職員面對真槍建議”帖文，分享面對擎槍警的做法，文中他自稱任職RRT（區域應變隊），並上載一張以紙張遮蓋姓名的懲教署職員證。



從證件照可見，遮蓋姓名的紙張隱約可看到英文姓氏“MO”字眼，令部門鎖定“蘇花老公”的身份。據了解，莫家×翌日曾被召到總部接受問話後，到前日正式離職。



懲教署於2016年成立約35人的區域應變隊，隸屬押解及支援組，平日負責押解工作，應付院所重大事故、大規模騷亂、逃獄或挾持人質，以及執行搜查行動等。



懲教署：嚴肅處理違法員工



懲教署發言人表示，十分重視懲教人員的誠信及操守，對紀律有嚴格要求，任何人員若干犯違紀及違法行為，定必嚴肅處理及跟進。



懲教事務職員協會初級組主席王天倫表示，不認識該名同事，從未與他共事，不清楚他是被革職或辭職，認為上班執法，下班守法就沒有錯，如有人違反內部守則，須接受紀律處分。他說，網上資訊真假難分，聲稱懲教人員撰文不一定是真實，市民要小心辨別不應輕信。



事後有同袍群組形容他是區域應變隊助教，“以前成日寫監房內部嘢出去”，“寫咁多嘢教曱甴對付警察，上得山多終遇虎”，又稱他的個案已交由警方調查，他上司也受連累，仕途“行人止步”。