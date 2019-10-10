法國外貿銀行：未見港大規模走資

中評社香港10月10日電／市場有人擔心近月本港的社會不穩情況會令資金外流。不過，法國外貿銀行的報告在分析香港當前的資本外流情況後，認為本地的不確定性，確實開始影響資產價格，惟仍未引發大規模的資本外流。



不確定影響 樓價上月續跌



香港文匯報報道，報告對本地資本流動及銀行貸、存款方面的情況進行分析。在資本流動方面，報告指，9月份住宅價格進一步向下調整，但恒生指數的表現則不一。由於沽空比率及證券市場的波動情況保持穩定，市場風險偏好大致沒大變化。



南下港股資金減 北向增



外資淨流出的情況整體有所減少，但滬、深港通則轉為錄得淨流出，南向方面，內地投資者增加H股的配置以進行套利。北向方面，自香港淨流出回內地的資金則增加，相當於淨流入港股的6.5倍，關鍵原因是A股獲納入標普新興市場全球基準指數及富時羅素指數所致。



港元存款減速 外幣存款增



儘管銀行總結餘顯示港元流動性仍然穩定，但外匯儲備則減少，因將美元轉移至海外的需求增加。香港金管局需要通過減少離岸美元存款並將其轉移回本地銀行以應付這情況。



報告稱，從銀行貸款及存款這些滯後數據分析，香港銀行的貸款增長加速但存款增長則下降，導致貸存比率輕微上升。報告指，港元存款按年增長減速至1.8%，同時外幣存款則增加7.6%。因此，所有貨幣計貸存比率輕微上升至74.8%，而單以港元計的貸存比率則為90.1%，顯示港元流動性趨緊，且港元貸款進一步增加的空間亦有限。



此外，報告稱銀行美元淨頭寸於6月份改善並趨於更為平衡，然而，當投資者趨於規避風險時，進一步的資本淨流出可能再次拖低淨頭寸。