民調：蔡35.1%　韓27.9%觸底反彈

韓國瑜。（中評社 資料照） 蔡英文。（中評社 資料照） 中評社台北10月10日電／2020大選將近，旺旺中時媒體集團最新民調顯示，國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜支持度27.9%，民進黨蔡英文35.1%，雙方差距從上月底13.7個百分點，逼近至7.2個百分點，韓有觸底反彈跡象。儘管如此，韓在年輕、高學歷及中間選民支持度偏低，泛藍支持者僅66%表態挺韓，無疑是韓陣營須彌補的缺口。



在歷經綠營黑韓、藍營內亂後，韓支持度幾度震盪。旺旺中時9月24至25日民調顯示，當時蔡39.1%、韓25.4%，韓落後蔡13.7個百分點，成為參選以來差距最大一次，時隔近兩周後，這次民調卻出現微調。



當民眾被問支持韓、蔡或其他候選人時，支持度依序為蔡35.1%、韓27.9%、呂秀蓮1.6%，蔡、韓相差7.2個百分點。相較上月底，當時蔡支持度39.1%、韓25.4%，雙方差距13.7個百分點，顯示隨著南方澳斷橋6死、台中農地工廠大火等事件後，蔡支持度掉了4個百分點，韓逆勢上升2.5個百分點。



若以“政黨”交叉分析，發現“泛綠”支持者83.9%表態支持蔡；反觀“泛藍”支持者僅66.6%支持韓，11.8%不表態，不表態比例高於“泛綠”選民的6.3%。值得注意的是，政黨中立的選民中，蔡支持度25.4%，雖領先韓的18.8%，但差距不多，且35.6%未表態，顯示游移未定的中間選民將是韓營能否逆勢反攻關鍵。



以“地區”交叉分析發現，韓在全台各區僅“宜花東離島”領先；就連上月暫時領先的“桃竹苗”，如今也被超車，支持度30.6%，略輸蔡的31.9%。更大警訊是，蔡人氣最旺的區域落在“雲嘉南”，支持度48.1%，韓22.9%，這應也是韓陣營喊出百日策略是“決戰雲嘉南”的原因。



由於不少選民普遍存有“西瓜偎大邊”慣性，因此民調特別詢問“您認為哪位候選人當選“總統”機會較大？”看好度依序為蔡47.1%、韓24.9%、其他候選人0.7%，顯示目前藍軍正處於信心不足狀況。



該民調是10月7至8日進行，有效樣本1314人，在95%信心水準下，抽樣誤差±2.7個百分點。





