郭台銘桃園升旗　郭粉韓粉拚場互喊

郭台銘到桃園出席張老旺自辦雙十升旗典禮。（中評社） 中評社桃園10月10日電（記者 黃文杰）鴻海創辦人郭台銘上午到桃園出席“國旗屋”張老旺自辦雙十升旗典禮，中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜雖然沒有到場，但韓國瑜競選辦公室副執行長孫大千到場，象徵“郭韓”同框，底下挺韓高喊“韓國瑜凍蒜”，郭粉則喊“郭台銘，叫你不要放棄選總統”。



張老旺自辦雙十升旗典禮，今年邁入第25年，從一開始只有3個人，第10年有兩位女議員出席，人數開始增加，場面一年比一年盛大，去年民進黨鄭文燦拼桃園市長連任，一樣來參加升旗，今年郭台銘參加國民黨2020初選，也專程拜訪張老旺，答應雙十來升旗，讓這場自辦升旗更盛大。



郭台銘上午來“國旗屋”升旗之前，先出席台北市府升旗典禮，跟台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲與親民黨主席宋楚瑜“郭柯宋”同台後，就趕往桃園，受到桃園熱情歡迎，一群人先迎旗，接著上台高唱“中華民國”頌”、唱“國歌”、最後行舉手禮，看青天白日旗，冉冉升起。



鄭文燦上午出席府前慶典，沒有到場，只有指派市府秘書長黃治峯代表。



張老旺致詞提到，他不斷重申這是最和諧的升旗，因為各黨派都出席，不過底下韓粉高喊“韓國瑜當選”，數度打斷致詞，張老旺說，他自己是“國旗粉”，大家都是“國旗粉”，“國家”就會強大，他也提到要感謝兩個人，第一是郭台銘的捐旗，底下喊“郭董我愛你”，第二是韓國瑜，韓粉又狂喊凍蒜，祝福大家心想事成。



郭台銘提到，對於張老旺維護這面旗很感動，也說青天白日旗不應該只在台灣，應該走到全世界，他就帶到美國、帶到沙特阿拉伯、飄揚全世界。



代表韓國瑜的孫大千提到，民進黨執政，會成為危害“中華民國”的毒瘤，繼續執政，會讓這面旗不會千秋萬世，民進黨再執政下去，“中華民國”不可能永遠長存。



孫大千說，現在是搶救“中華民國”時刻，搶救只有一條路，就是讓韓國瑜高票當選，呼籲沒有懸念、放下個人得失，只有放下小我，成全大我。