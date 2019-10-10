大華網路報：香港動亂對兩岸關係的啟示

中評社香港10月10日電／大華網路報今天發表時評說，香港“反送中”示威事件發展至今，已轉變成為“反中”的暴亂，“勇武派”黑衣面罩人變本加厲，在香港街頭橫行“都市游擊戰”。“勇武派”率皆年輕人，他們雖未歷經過英國殖民時期，但在“一國兩制”下卻仍受英國殖民地式的教育，嚴重缺乏中華文化的涵養。也因此，香港二十多年來雖實施“兩制”，但目前“反中”暴動卻顯現了“一國”的失敗。而當前台灣也正面臨“一國”的動搖，香港的現象值得深思。



“一國兩制”翻譯英文為“one country, two systems”，這裡的“國”使用“country” 而非 “state”，係因除了指政治主權意義上的國家(state)，更包括了基於文化或生活習慣等認同所形成“一體”感的國家。香港從1997年主權“回歸”或“移交”給中國時，當時主政者鄧小平將原本設想用在兩岸統一的“一國兩制”，先用於香港，再於1999年用在澳門主權回歸。



值得深思的是，1949年因國共內戰退守台灣的“中華民國”，迄今至少仍在法理上主張對中國大陸具有主權，因而兩岸間對於同屬“country”意義上的“一個中國”，本具有共識；只是在“state”意義上的“一個中國”，尚有待解決。然而，香港的情形則不同，新界租借給英國99年，香港島和九龍半島的主權割給英國超過150年，二十多年來香港只是政治主權上回歸中國，但港民在“country”意義上的國家，卻未必都已回歸了中國。



從近來愈演愈烈的香港勇武派動亂中，可看到出現了“分裂意識”的主張，諸如高舉港英和美國旗幟，藉以代表其等內心的真正“國家認同”。甚至於，亦不乏有高舉香港獨立的標語，同時主張“香港人”不是“中國人”。這些現象，說明了雖在主權國家意義下實施“兩制”，但僅有“兩制”的結果，卻反而阻礙了對“country”意義上的祖國認同。