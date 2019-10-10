聯合早報：新印共享互惠互利成果

中評社香港10月10日電／新加坡聯合早報今天社論說，我國總理李顯龍和印度尼西亞總統佐科在新加坡的非正式峰會上，取得許多合作領域的實質成果，把兩國未來關係發展推向新的台階。



佐科在本月20日宣誓就職之前，率領包括現任內閣部長在內的高層級代表團訪問新加坡，誠然是一高度友好姿態，再次向新加坡確認兩國、關係是彼此對外關係的重中之重。



李總理說，在解決“核心利益與權利”上，兩國領導同意制定共同框架，以長期與持久的方案為目標，找到合理與全面的磋商模式。



兩國只要對此具有共識，對彼此的關注點有同理心，在互相尊重的基礎上，便可共商符合雙方利益的解決之道。如飛航情報區管理權，印尼若能理解和接受這跟領空主權無關，而是按照國際慣例的安排，以安全和效率為最大考量，雙邊才有協商的基礎。新加坡則不可忽略印尼國內的情緒，新的框架協議顧及兩國不同的磋商立場，有望在這個困擾雙邊關係的老問題上取得實質的進展。



同樣的，雙方可依循《聯合國海洋法公約》（UNCLOS）在南中國海軍事訓練達致共識。這項共識將對整個區域國家具有參考價值，可作為本區域國與國之間解決爭議的模範。



兩位領導人也同意更新一項總額達100億美元（約138億新元）的金融協定，延長協定一年。這項安排是在去年的非正式峰會上訂下，協定更新意味著兩國對這方面的合作進展感到滿意，協議中包含兩國貨幣互換的安排。佐科形容，這項金融協定將是兩國未來合作的亮點，他也希望透過維持市場穩定，提高新加坡投資者對印尼的信心。兩國在維護貨幣和金融市場穩定已累積寶貴的合作經驗，表現出誠意和互信，有助於推動兩國更多的經貿合作。