港鐵憂員工洩密威脅乘客安全

港鐵職員和警員守護設施，拒絕暴徒闖入破壞。資料圖片 中評社香港10月10日電／鐵路工會：無同事警員扮暴徒破壞車站。



香港文匯報報道，港鐵多個車站上星期五被暴徒大肆破壞及縱火，列車服務一度全線停駛，港鐵行政總裁金澤培早前在向員工發送的信中提及有員工向外洩露公司保安資訊，並批評做法威脅乘客及員工安全。就有人聲言港鐵車站近日所受的破壞是由警方及港鐵職員所扮的暴徒造成，香港鐵路員工總會反駁謠言，指警方及港鐵員工具鐵路相關專業知識，若要破壞根本毋須大費周章扮成暴徒。



9月22日，港鐵東湧線一列往東湧列車約5時抵南昌站時，有最少4名戴口罩的男女突然闖入車尾的駕駛室，更將緊急逃生斜道放到路軌，致列車服務受阻約50分鐘。9月29日，港島線一列列車在筲箕灣站埋站上落客期間，有人衝入車尾駕駛室打開緊急逃生斜道至路軌上，行車服務一度受影響約半小時。



金澤培前日向員工發信，形容上周五是港鐵史上最沉重的一天，並譴責暴徒在多個港鐵車站大肆破壞、蓄意縱火，令車務設施大規模受損，而有前線同事在執勤時遇襲受傷，更令人痛心，強調施襲者更應當受到法律制裁。



他還在信中透露，有港鐵同事向外洩露了公司的保安資訊，並批評有關行為可能會威脅到其他同事及乘客的安全，指同事即使不認同公司的措施，亦不能在安全方面作出妥協。



據傳媒報道，外洩資料包括極敏感的列車維修和操作資料，包括列車逃生門使用方法、如何破壞輕鐵訊號盒及緊急行車操作資料。



針對暴徒和煽暴派網上散播謠言稱，港鐵職員及警方有份參與破壞港鐵設施，鐵路工會聯合會主席林偉強與香港鐵路員工總會公關部主任麥培東在接受大公文匯全媒體專訪時否認。



麥培東批評，這些謠言是要抹黑港鐵職員，企圖分化港鐵與市民之間的關係，“員工對車務十分熟悉，毋須扮暴徒鑿壞設施；鐵路警區的警員亦對鐵路系統和運作有一定認識，如果他們要破壞，他們有更多方法可以令港鐵設施受損。”



倡研派駐警員在站內站崗



港鐵近日除了有大量設施被破壞外，有職員更被暴徒襲擊，林偉強透露，與公司管理層的會面期間反映了車站被破壞、維修人手不足及員工沒有歸屬感等問題，表示已經要求港鐵增加人手處理封站安排，並建議公司與警方商討派駐警員在站內站崗，加強車站出入口設施保安，他指金澤培同意與警方商討安排及研究加強保安。