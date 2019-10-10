郭台銘桃園升旗　美女民代新郭家軍現身

郭台銘來桃園升旗，美女郭家軍陳怡樺（右二）、戴寧（右一）相伴。（中評社） 中評社桃園10月10日電（記者 黃文杰）鴻海創辦人郭台銘10日來桃園參加張老旺自辦升旗典禮，郭粉一路相挺，郭家軍也相伴，尤其新增加兩位“美女級”郭家軍，一位是苗栗竹南鎮現任鎮民代表陳怡樺，一位是嘉義市議員戴寧，更是全場“嬌”點，站在鏡頭前，很難不注意這兩位美女的一舉一動。



在接受媒體聯訪時，郭台銘還介紹2名郭家軍新成員，分別是陳怡樺、戴寧。



郭台銘稱讚2人相當年輕，學經歷也很豐富，更重要的是，“2人都是認同‘中華民國’，有‘愛國’心、懂科技、疼愛小孩，支持我0-6歲‘國家’幫你養的政策、理念”，期盼能有更多的年輕生力軍前進“國會”，帶動科技立法，讓台灣成為科技AI島。



37歲的嘉義市無黨籍議員戴寧，是“嘉義前進無黨聯盟總召”，已三度連霸市議員，父親是嘉義市前議員戴建三，被譽為“嘉義蕭亞軒”的她，問政頗有乃父之風，風格相當清新，日前盛傳她將投靠郭家軍、拚明年“立委”選舉，今日證實這項消息。



38歲的陳怡樺去年以無黨身份參選竹南鎮民代表，初試啼聲，拿下5000多票，幾乎足以當選縣議員，同時創下苗栗地方自治史上，鄉鎮市民代表選舉的最高得票紀錄，外型亮麗的她，被網友封為“全台最美民代”。