蘇嘉全妻盛裝赴雙十大會　為獨立參選造勢？

蘇嘉全、洪恆珠夫婦。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北10月11日電（記者 洪德諭）蔡政府10日在府前凱達格蘭大道舉辦盛大慶典，將以無黨籍身分參選屏東第一選區“立委”的“立法院長”蘇嘉全妻子洪恆珠也出席活動，坐在夫婿身旁，與蔡英文僅隔一個位子。她的盛裝打扮出席是為挑戰民進黨“立委”鍾佳濱打知名度？



洪恆珠坐位在舞台左側第一排，在蘇嘉全與馬英九中間，讓人不看到也難。她穿著深色裙裝，搭配同色系帽子、太陽眼鏡，上遍各大媒體。



洪恆珠目前是屏東農業生物科技園區副主任，她不理會夫婿勸阻，堅持以無黨籍身份參選“立委”，讓蘇嘉全十分為難。蘇嘉全日前已公開宣布，放棄爭取不分區提名，亦即也不會連任“立法院長”。



民進黨在屏東縣第一選區，提名現任“立委”鍾佳濱尋求連任，洪恆珠堅持參選。面對此狀況蘇嘉全曾表示，“絕對會支持民進黨提名的候選人”，但也說不能強迫洪恆珠該怎麼做，顯得相當為難。



在今年的雙十慶典中，偕同另一半出席的不多，馬英九、國民黨主席吳敦義與“行政院長”蘇貞昌等都是單獨參加。在朝野政要中，僅有陳建仁偕同夫人羅鳳蘋出席，另一位就是蘇嘉全偕同妻子洪恆珠。



由於洪恆珠志在參選，不難讓人聯想是以雙十大典衝知名度。