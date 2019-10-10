泛藍團體雙十慶祝大會　馬英九、李佳芬到場

泛藍團體“松濤社－我愛國旗委員會”下午在“國父紀念館”舉辦慶祝大會。(中評社 張嘉文攝) 中評社台北10月10日電（記者 張嘉文）今天是雙十節，泛藍團體“鬆濤社－我愛國旗委員會”下午在“國父紀念館”舉辦慶祝大會。馬英九、中國國民黨主席吳敦義和國民黨2020參選人韓國瑜妻子李佳芬都將到場致詞，另外國民黨雙北的“立委”參選人以及議員也都發動參與，預估有5到8千人到場。



由於馬英九之前和鴻海創辦人郭台銘熱情擁抱，遭特定媒體、韓粉攻擊，馬辦對此也強力回批，特定媒體和假韓粉，不要再分化國民黨，讓外界認為馬英九、韓國瑜之間的關係陷入緊張，因此，今天李佳芬代表韓和馬同台，兩人如何互動都受到高度關注。



今天主辦單位在現場，架起兩面全台最大的青天白日旗，還有“中華民國”萬歲等巨大標語，表達對“中華民國”的熱愛與忠誠，也準備 8000支小青天白日旗給參與民眾。



活動將先由眾人齊唱國歌揭開序幕，並向孫中山致敬，接著致詞順序則是大會主席、前“國防部長”伍世文、然後是馬英九、李佳芬和吳敦義，接著進行重頭戲“109人立旗儀式”、高呼“中華民國”萬歲”，之後還有莊敬高職儀隊、能仁家商合唱團、世新大學啦啦隊，以及侯麗芳等藝人群星歌唱會。