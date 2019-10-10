韓國瑜公布兩岸政策白皮書（全文）

韓國瑜中午公布兩岸政策白皮書，並舉行直播記者會。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄10月10日電（記者 高易伸）中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜今日中午偕“國政”顧問團總召張善政、前“國安會秘書長”蘇起、兩岸小組召集⼈趙建民、前“國安局”局長蔡得勝等人召開兩岸政策白皮書直播記者會。韓國瑜強調，兩岸目前不存在統一或獨立的條件，這一代人無權限制下一代人的選擇，我們的責任，是努力推動建立朝野對話機制，尋求台灣內部的兩岸共識，營造更有實力、更和平的環境與條件。



韓競選辦公室也在會後公布韓國瑜兩岸政策白皮書內容：



2020年大選是兩岸和平或戰爭的選擇，也是“中華民國”存亡的關鍵。“芒果蔡”正把台灣帶向兩岸對撞的不歸路，票投蔡英文，台灣變戰場，我的未來沒有夢；票投韓國瑜，台海有和平、子孫有願景。



問題分析：當前兩岸關係如失控列車



1.斷交“總統”、外交挫敗



（1）蔡政府口口聲聲守護台灣，其實是“仇中害台愛自己”。“中華民國”主權瀕臨消失，人民對亡國的恐懼日增，“辣台妹”其實是“芒果蔡”。

（2）執政三年多，兩岸喪失互信，22個邦交國斷交7國僅剩15國，“中華民國”陷入史上最孤立的困境。

（3）無法參與兩個聯合國有關台灣民眾健康和旅行安全的周邊組織（世界衛生大會和國際民航組織）。

（4）7個以“中華民國”冠名的非邦交國代表處，國名全遭刪除，44家外籍航空公司網站矮化台灣地位。



2.現狀不保、和平穩定備受威脅

（1）蔡政府不斷反中仇中，無異逐步將兩岸推向戰爭邊緣；台海若開戰，台灣淪為戰場。

（2）兩岸對話變對抗，刺激大陸民眾武統之聲高漲，共軍機艦繞台或跨越“台海中線”挑釁成常態。

（3）對內撕裂族群、升高對立破壞團結，假借“國安”之名行綠色恐怖之實，傷害台灣民主價值。



3.經濟停滯、（全民）荷包失血

（1）蔡政府只會政治鬥爭挑起對立，經濟一籌莫展，人才出走，台灣經濟邊緣化。

（2）兩岸戰爭風險提升，投資與消費雙雙疲軟。

（3）和平紅利喪失殆盡，來台陸客銳減，旅遊業（面臨）蕭條。

（4）兩岸對抗影響台灣農、漁、工產品銷售中國大陸，也妨礙台灣融入區域經濟機制，讓台灣產品出口面臨邊緣化的危險。

