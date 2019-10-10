雙十較勁兩岸路線　韓四點力拚芒果蔡

韓國瑜與顧問團召開兩岸政策白皮書直播。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄10月10日電（記者 高易伸）中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜10日中午偕“國政”顧問團總召張善政、前“國安會秘書長”蘇起、兩岸小組召集⼈趙建民、前“國安局”局長蔡得勝等人召開兩岸政策白皮書直播記者會，並提出“韓四點”就教民進黨蔡英文。



韓國瑜表示，我想聊聊最近的“芒果乾（亡國感）”，台灣怎麼會跟香港畫上等號呢？民進黨不能一遇到選舉就不負責任地販賣“亡國感”，平時執政不認真，待選舉一到就靠這拿選票？



韓國瑜提出四點，包括捍衛主權、堅持九二共識、一中各表；兩岸恢復互信、重建對話管道；建立朝野對話機制，形成內部共識；以台灣民主化經驗，提供大陸民主化與政治改革的借鑑。



韓國瑜說，選在雙十節這天有時間上與劃時代的意義，蔡執政這幾年，兩岸關係上越了解的人越害怕、越不了解的人越不害怕。當前兩岸管道全斷，所有互信與交流不在，廣大台商在大陸求助無門，新南向政策一敗塗地，台灣經濟蕭條，不光是觀光業，連中小企業、大企業在美中貿易戰下憂心忡忡。



韓強調，目前兩岸不存在統一或獨立的條件，我們的責任在我們的肩膀上，我們這一代就是要營造台灣更好的條件與實力，台灣不是誰的附屬品，只要有必要我們一定會拿起槍捍衛主權。



張善政表示，蔡英文“空心菜”綽號，就是因為2016年選舉時沒有端出牛肉，但大家讓她當選了，但回顧這3年半來蔡執政千瘡百孔，百姓痛苦。他呼籲，民主社會、理性選民，應該回歸政策。2020若票投蔡英文“台灣變戰場”、“未來變噩夢”、“經濟變蕭條”；但如果投給韓國瑜“台海變和平”、“子孫有願景”、“人民有賺錢”。