蘇起：擔心蔡連任會進入火山爆發情況

蘇起表示，擔心蔡英文當選台灣會進入火山爆發情況。（中評社 高易伸攝） 韓國瑜今天發表兩岸政策白皮書。（中評社 高易伸攝） 中評社台北10月10日電（記者 高易伸）中國國民黨2020參選人韓國瑜今天公布兩岸政策白皮書，創造九二共識一詞的“國政”顧問團成員、前“國安會秘書長”蘇起在記者會上談到，現今的台灣面臨生死關頭，“我非常擔心明年只要蔡英文選上，台灣會進入火山爆發的情況”。九二共識這碗熱湯，被民進黨加了許多有毒的添加物，最後更把一國兩制也加進去，民進黨拿著這碗毒湯來跟台灣人民推銷，完全扭曲九二共識的原意。



韓國瑜指出，“一直在餵台灣人民吃芒果乾，充其量只能說是芒果蔡”。蔡英文執政三年多，不但讓兩岸之間喪失互信，22個邦交國更一口氣斷交7國、僅剩15國，陷入史上最孤立的困境。



韓國瑜今天中午和“國政”顧問團總召張善政、兩岸小組召集⼈趙建民、前“國安會秘書長”蘇起及前“國安局”局長蔡得勝，一行人穿上國旗裝，慶祝“中華民國”生日，同時發布兩岸政策白皮書，大談兩岸議題。



韓國瑜指出，“台灣安全、人民有錢”是韓國瑜提出的“總統”條件，但蔡英文這幾個月來，頻頻靠反送中議題撿到槍，“其實是把槍送給對岸來傷害台灣”，讓台灣變得不安全、人民也因經濟蕭條，變得更不有錢；韓國瑜呼籲，我們應在捍衛“中華民國”主權下，堅持一中各表的九二共識，讓兩岸恢復互信、建立朝野對話機制，並以台灣民主化的成功經驗，為大陸的政治改革提供借鑑。



前“國安局”局長蔡得勝痛批蔡英文，只會講自爽的幹話，跟似是而非的歪理，挑起兩岸仇視，政府不要講說不會發生戰爭，而是應該告訴我們，一旦發生戰爭，我們該怎麼保護自己？兩岸小組召集⼈趙建民更當場提問蔡英文：要破壞現狀走向不歸路嗎？要繼續搞對立撕裂台灣嗎？要經濟停滯人民沒錢賺嗎？要青年上戰場還是有職場？要台灣走出去還是被放棄？



韓國瑜強調，兩岸目前不存在統一或獨立的條件，台灣不是任何人的附屬品，自己身為“總統”參選人，絕不允許有人傷害台灣，“我一定會拿槍悍衛“中華民國”主權，相信所有國人同胞都跟我抱著一樣的想法”。