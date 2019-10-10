趙建民提兩岸關係十問蔡英文　題題尖銳

趙建民貼出海報，提出兩岸關係十問，要蔡英文回答。(中評社 高易伸攝) 中評社高雄10月10日電（記者 高易伸）陪同中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜出席兩岸政策白皮書直播記者會的前陸委會副主委、中國文化大學社科院院長趙建民特別準備兩岸關係“十問”，要民進黨蔡英文好好在國人面前回答。



韓國瑜今日率“國政”顧問團總召張善政、前“國安會秘書長”蘇起、兩岸小組召集⼈趙建民、前“國安局”局長蔡得勝等人召開兩岸政策白皮書直播記者會，現場吸引大批媒體關注。



趙建民表示，過去兩個月來，我們集會八次，每次開足兩個小時的會。平常群組裡我們也會討論如何書寫這個兩岸政策白皮書。趙強調，我們是非常認真、以負責任的態度去完成的。韓國瑜的兩岸政策白皮書內容是基於當前兩岸情勢現勢，與對大陸政策的評估基礎來提出主張與願景。



趙建民說，我很難想像我們的蔡英文對外天天罵鄰居、對內天天恐嚇自己人，這樣的人早就該被請下台了。今天我搜集了10個問題想請教蔡英文。



首先，“中華民國”歷經風雨，可是為什麼在蔡的領導下我們的主權嚴重倒退，“中華民國”從來沒有這麼孤立過，現在只有15個邦交國，三年之內折損7個邦交國，造成國人的亡國感？為何在妳領導下會出現亡國感？



第二、為什麼在蔡領導下，對方中國共產黨總書記在今年1月2日提出“一國兩制的台灣方案”，加速統一進程？為何在其他領導人之下，沒有這樣？



第三、蔡英文以嗆辣為樂，假如兩岸擦槍走火，蔡要如何避免年輕人走向戰場？



第四，蔡英文每天都提團結，可是她的政策卻是撕裂社會，挑弄族群，請問蔡要如何建構台灣內部的兩岸共識？



第五、蔡英文反中仇中，在這樣的政策之下，給年輕人帶來什麼希望？



第六、香港人走上街頭我們都覺得很不幸，我們希望香港盡快恢復穩定。可是蔡英文看起來只希望香港繼續動亂，有利她的選舉。請問蔡何時提過希望香港盡快恢復穩定？



第七、蔡上台說要維持馬英九時期的兩岸對話機制，請問在蔡的領導下兩岸對話了嗎？



第八、蔡上台說要維持兩岸和平穩定的現狀，請問兩岸現狀和平穩定了嗎？



第九、蔡英文提出香港的今天，就是台灣的明天，我可以確認蔡英文明天還是我們的“總統”。難道你認為自己是“區長”嗎？



第十、請問蔡要帶領台灣走出去，還是要被國際社會遺忘？