蘇起：陸民八九成要武統　憂明年5月後情勢

蘇起對兩岸關係充滿憂心。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄10月10日電（記者 高易伸）中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜10日中午舉行兩岸政策白皮書直播記者會。陪同的前“國安會秘書長”蘇起表示，正港的九二共識可作為兩岸對話、解決兩岸緊張並解決美國與大陸的問題。但民進黨加了很多“有毒添加物”，最後連“一國兩制”都加進去了，這不但不負責，還可能造成兩岸關係倒退、甚至火山爆發。



蘇起預測，明年5月之後，可能台灣的日子會非常不好過。他非常不願意台灣民眾會陷入這樣的情況，因此希望盡一點個人力量。他已經退休了，但願走出退休生活來參與這場選戰，因他覺得台灣現在正面臨生死的關頭。



蘇起表示，他研究兩岸問題已經30多年，從來沒看過台灣的“國家安全”面臨這最的威脅。打個比方台灣現在要擔心明年“火山會不會爆發”？他們長期研究觀察，各式各樣的跡象已經出來了。過去大陸百姓對台灣是友善的，但現在八、九成主張要武統台灣。大陸跟台灣官方指名對罵，戰鬥機、轟炸機繞來繞去，台灣現在還伸手玩香港的事情，連台灣最寄望的美國現在都忙得要死。



蘇起說，最近伊朗用無人機炸沙特阿拉伯的油田，美國說要報復也沒有動，幫助美國打伊斯蘭庫德族，美國說放棄就放棄。大家在台灣還寄望美國會來幫台灣去對抗比伊朗、比土耳其、敘利亞更強大的中共，這種錯誤的期待再加上兩岸軍力的對比與政治關係，他非常擔心明年蔡英文當選，台灣會進入火山爆發的情況。



蘇起觀察，陳水扁時期推“正名制憲公投”，現在蔡英文則是“半正名、半制憲、半公投”。今天蔡不講“中華民國”，而是稱“中華民國台灣”，平常就說“這個國家”。蔡不用制憲的方式，但用“修法”的方式去改變台灣內部的政治結構，對在野黨、對民間團體無情打壓。明年大選可能就是半個公投，到時候蔡可能會說台灣百姓支持他，他就往“獨立”方向走。

