轟施政無能　馬英九呼籲用選票下架蔡英文

馬英九在泛藍雙十大會中致詞。（中評社 李其樺攝） 中評社台北10月10日電（記者 李其樺）馬英九今天上午出席府前雙十大典，與蔡英文握手，下午在泛藍雙十大會上痛批，早上的雙十大會貴賓證上竟然沒有“中華民國”，蔡英文口口聲聲要維護“中華民國”主權，看起來不是這麼真心誠意。



泛藍團體＂松濤社－我愛國旗委員會＂下午在“國父紀念館”舉辦雙十慶祝活動。馬英九表示，明年是“中華民國”存亡關鍵時刻，呼籲選民把選票投給國民黨候選人，下架蔡英文捍衛“中華民國”。



馬英九指出，不久前他看到最新版的高中課綱，裡面提到＂台灣主權未定論＂，意圖否定“中華民國”對台灣的主權，既不符合歷史事實，也不符合國際法，身為法學博士的蔡英文應該要要求糾正“教育部”這個錯誤，＂否則就要當主權未定國家的“總統”，蔡英文你可以忍受嗎？就算你能，我們忍受不了！＂，強調台灣當然是“中華民國”的領土。



馬英九表示，蔡英文反對九二共識，但是對兩岸政策又拿不出具體的好辦法，更不應該的是把兩岸達成27年的九二共識、一中各表，扭曲為多數台灣人民反對的一國兩制，＂這不是一個“總統”應該要做的小動作！＂。



馬英九說，蔡英文執政3年多斷交了7個邦交國，是30年來邦交國斷交最多的“總統”，邦交國只剩下15國，是“中華民國”開國以來邦交國最少的時刻，＂大家有辦法忍受嗎？＂。蔡英文一直怪罪大陸，不檢討自己，為何別人當“總統”8年只斷交一國，蔡英文卻3年斷交7國，證明她施政無能。



馬英九強調，明年是“中華民國”生死存亡的關鍵時刻，大家要團結起來，支持國民黨提名的候選人，用選票下架無能的蔡英文，捍衛“中華民國”。