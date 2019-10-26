中評鏡頭：探訪史上超級建築德國國會大廈

秋天的德國國會大廈（中評社 林艶攝） 中評社北京10月26日電（記者 林艷）在柏林市中心有一座集聚古典式、哥特式、文藝復興式和巴洛克式等多種風格於一體的百年歷史建築，它就是德國國會大廈。它是聯邦議會的所在地，也是德國民主政治的最重要陣地，歷經了德國歷史的高峰與低谷。



德國國會大廈的參觀相對比較嚴格，一般需要在參觀前一兩周在官網進行預約，現場還需要攜帶護照通過層層安檢才能進入到大廈。進入大廈後，一位國會大廈裡的工作人員帶領著來自世界各地約有15人左右的訪客進行參觀。首先參觀的是議會廳，從1994年開始每五年德國聯邦大會在這裡選舉德國聯邦總統。工作人員介紹了選舉的形式和過程，她也介紹道一般不敏感的議題，普通的民眾也可以進入到議會廳二層席位上旁聽。



在一樓的大廳上的幾塊墻引起了大家的注意，上面保留了蘇聯紅軍在國會大廈石墻上的留言。這座百年滄桑的大廈，幾經戰火，見證了德國多個重大的歷史時刻。1918年，議員菲利普·沙伊德曼通過國會大廈的窗口宣告共和國的成立。1933年大廈失火，部分建築被毀，失火原因不明。二戰中，大廈再度遭到嚴重毀壞。二戰開始後，國會大廈被希特勒當作軍事工事，四個角樓中有兩座被改建成高射炮掩體。大廈的窗戶被砌死，整個變成一座大碉堡，地下室充作戰地醫院。由於當年的國會縱火案被認為是希特勒罪惡統治開始的象徵，因此，1945年蘇聯紅軍在攻克柏林的戰役中，將紅旗插上國會大廈作為最後戰勝希特勒的象徵，宣布了反法西斯戰爭的勝利。勝利後的紅軍將士在國會大廈內的石墻上刻下不少留言，成為一份珍貴的歷史見證。德國統一後聯邦議院決定把國會大廈重新作為議會所在地時，人們曾對是否保留這些形形色色的留言進行過一番激烈的爭論，後決定全部保留並拍照作為資料永久保存。



在這座十九與二十世紀風格的建築中，由玻璃與鋼鐵組成的圓形穹頂更加別具一格，顯得非常的搶眼。據介紹，大廈原本的圓頂部分在1945年的時候被炸毀，後來在修建過程加入了這個鋪滿玻璃的倒置圓錐體，成為了最受歡迎的游覽勝地，可以俯瞰柏林的全貌。



從德皇威廉二世對在落成典禮上對帝國議會大廈的嘲諷到社會民主黨人在樓內宣布君主制的瓦解，從國會縱火案到成為德國分裂的象徵，從藝術家克里斯托包裹整棟建築的經典裝置到建築師諾曼.福斯特打造新玻璃穹頂，德國國會大廈跟隨著時間的輪軸見證了德國歷史的起起落落後最終成為了德國統一和民主的象徵。

